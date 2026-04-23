رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

مانشستر سيتي يخطف الصدارة في ليلة هبوط بيرنلي

حفظ

Soccer Football - Premier League - Burnley v Manchester City - Turf Moor, Burnley, Britain - April 22, 2026 Manchester City's Erling Haaland in action with Burnley's Maxime Esteve Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
هالاند سجل 24 هدفا في الدوري الإنجليزي (رويترز)
Published On 23/4/2026

خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، متقدما على أرسنال بفارق الأهداف بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 1-0 الذي سقط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الـ"تشامبيونشيب" أمس الأربعاء.

ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب مع نيوكاسل السبت المقبل ضمن المرحلة 34، علما أن لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراة مؤجلة من المرحلة 31 مع كريستال بالاس، يلعبها في 22 مايو/أيار المقبل، قبل المرحلة الأخيرة.

ورفع هالاند غلّته التهديفية في الدوري إلى 24 هدفا، متقدما بثلاثة أهداف عن البرازيلي إيغور تياغو مهاجم برنتفورد.

هبوط بيرنلي

ودّع بيرنلي دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده بعد حلوله ثانيا في المستوى الثاني الـ"تشامبيونشيب" في الموسم الماضي.

ولحق بيرنلي الذي تلقى خسارته الـ22، بوولفرهامبتون متذيّل الترتيب وأول الهابطين حتى قبل أن يلعب هذه المرحلة، بتعادل وست هام مع كريستال بالاس الاثنين الماضي في ختام المرحلة 33.

فريق بيرنلي يودع دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده (غيتي)

وفي مباراة بأهداف متبادلة، تعادل بورنموث الطامح بمقعد أوروبي مع ضيفه ليدز يونايتد الساعي إلى ضمان البقاء 2-2.

سجل إيلي جونيور كروبي هدف التقدم لبورنموث (60) وعادل جايمس هيل لليدز بالخطأ في مرماه (68)، قبل أن يهدي البديل البرازيلي رايان (86) الثاني لبورنموث، لكن البديل شان لونغستاف عادل في الثواني الأخيرة (90+7).

ورفع بورنموث رصيده إلى 49 نقطة مقابل 40 نقطة لليدز.

المصدر: وكالات
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان