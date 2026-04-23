لامين جمال يعلق على إصابته.. هل يغيب عن كأس العالم؟

علق نجم برشلونة لامين جمال على نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإسباني اليوم، والتي بينت أنه بحاجة للعلاج والتأهيل بما يتطلب ابتعاده عن المشاركة في المباريات

حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض جمال لإصابة في عضلة الفخذ في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو مساء الأربعاء في الدوري الإسباني، فور تنفيذه ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسجل منها الهدف الوحيد.

وقال جمال عبر حسابه على "انستجرام": "هذه الإصابة تبعدني عن أرض الملعب في الوقت الذي كنت أتطلع فيه للتواجد، وهذا يؤلمني بشدة، يؤلمني عدم قدرتي على القتال إلى جانب زملائي، وعدم قدرتي على تقديم المساعدة عندما يحتاجني الفريق، لكنني أؤمن بهم وأعلم أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل مباراة".

وتابع: "سأكون حاضرا، حتى لو كان ذلك من الخارج، أدعمهم وأشجعهم وأحفزهم كواحد منهم، هذه ليست النهاية، إنها مجرد استراحة، سأعود أقوى، برغبة أكبر من أي وقت مضى، وسيكون الموسم القادم أفضل، شكرا لكم على رسائلكم، وعاش برشلونة!".

إصابة لامين جمال

وتعرض لامين أمس لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه برشلونة ضد سيلتا فيغو، بعد تسديده ضربة جزاء سجّل منها هدف فريقه الوحيد، والذي كان كافيا لحصد النقاط الثلاث.

وأثناء احتفاله بالهدف سقط لامين على الأرض متألما، وسط صدمة زملائه الذين استدعوا الطاقم الطبي، وبعد دقائق قليلة وقبل استئناف اللعب خرج اللاعب مستبدلا وترك الملعب نحو غرفة الملابس مباشرة.

وتسود حالة من القلق الشديد في برشلونة وإسبانيا انتظارا لنتيجة الفحوصات الطبية التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، وسط توقعات بابتعاد لامين عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين في أحسن الأحوال، و4 أسابيع وقد تزيد إلى 8 وربما أكثر.

ويعني ذلك عدم مشاركة لامين على الأقل في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وربما انتهاء موسمه بالكامل، كما ستصبح مشاركته في بطولة كأس العالم عام 2026 التي ستنطلق بعد 50 يوما، مهددة بشكل كبير.

إصابة معقدة

في الأثناء أكد الطبيب الإسباني بيدرو لويس ريبول، أن إصابة لامين قد تكون معقدة أكثر مما هو متوقع، مشددا على ضرورة التعامل معها بحذر خاصة فيما يتعلق بفترة التعافي.

وأوضح ريبول الذي يُعد من أفضل الأطباء في إسبانيا لشبكة "كادينا سير" (Cadena SER): "هذا النوع من الإصابات لديه معدل انتكاس يبلغ 30%، لذلك يجب توخي الحذر الشديد. ينبغي أن نكون في غاية الحذر بشأن مدة التعافي".

وأشار إلى أن طبيعة الإصابة تختلف حسب موضعها بقوله: "إذا كانت الإصابة في بطن العضلة، فإن التوقعات تكون أكثر إيجابية؛ أما إذا كانت عند نقطة اتصال العضلة بالوتر أو في الوتر نفسه، فقد تكون الإصابة أكثر خطورة"، موضحا أن فترة الغياب ستصل من 4 إلى 6 أسابيع في الحالة الأخيرة.

وتطرق ريبول إلى أنه إذا طالت مدة الغياب فقد تكون مشاركة اللاعب في كأس العالم محل شك: "من المبكر جدا في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت تمزقا أو مجرد شد عضلي".

وأضاف "على أي حال، فإن المدربين مثل لويس دي لا فوينتي يرغبون في لاعبين جاهزين بدنيا ولديهم إيقاع مباريات. أرى أن استدعاءه سيكون صعبا، وقد يخسر المنتخب لاعبا مهما في المونديال".