بعد الكوفية وشعار الصحافة.. نجم سلة أمريكي يبرز معاناة أطفال فلسطين

جدّد نجم كرة السلة الأمريكية كايري إيرفينغ لاعب فريق دالاس مافيريكس، مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية بتصرف جديد.

وغيّر كايري إيرفينغ صورته الشخصية على حسابه الرسمي على "إنستغرام" الذي يتابعه أكثر من 20 مليون شخص، بأخرى تؤكد متابعته الحثيثة لما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية بحق الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

ووضع كايري إيرفينغ (34 عاما) صورة يظهر فيها طفل فلسطيني منعه جيش الاحتلال الإسرائيلي من الذهاب إلى مدرسته في الضفة الغربية.

كايري إيرفينغ يبرز معاناة أطفال فلسطين

وفي الصورة ظهر طفل فلسطيني يجلس وهو ممسك بكتاب، بينما يلتفت خلفه ليرى جنودا إسرائيليين يقفون وراء سياج من الأسلاك الشائكة.

وتفاجأ سكان قرية أم الخير الواقعة في مسافر يطا جنوب الخليل، في الفترة الماضية بإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى إحدى المدارس في تصعيد إسرائيلي جديد يستهدف العملية التعليمية، ويكرس الفصل الجغرافي.

وأقام مستوطنون سياجا من الأسلاك الشائكة يقطع طريق الطلاب إلى المدرسة التي تبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن مكان سكناهم، ورغم أن الحاجز أُقيم دون تصريح قانوني فإن جيش الاحتلال رفض إزالته، ليعيق بذلك وصول الطلاب إليها لنحو 50 يوما.

وحين حاول أطفال -بعضهم لا يتجاوز سن الخامسة- الالتفاف حول السياج، أطلق الجنود الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية عليهم.

مواقف سابقة

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتضامن فيها إيرفينغ مع الفلسطينيين، ففي فبراير/شباط الماضي حضر مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه – NBA) وهو يرتدي قميصا يحمل كلمة صحافة (PRESS)، وذلك تكريما للصحفيين الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما ظهر في مقابلة تلفزيونية قبل إحدى المباريات وذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو يرتدي سلسلة تحمل علم فلسطين على شكل خريطة الأرض.

وقبل عام من ذلك، لفت الأنظار عندما حضر مؤتمرا صحفيا بعد إحدى المباريات مرتديا الكوفية، التي ترمز إلى الهوية الفلسطينية.