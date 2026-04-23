بالفيديو.. كاميرا الحكم توثق حوارا عاطفيا مع محمد صلاح

كشف تقرير بريطاني عن تفاصيل حوار عاطفي قصير دار بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والحكم الذي أدار مباراة الفريق ضد إيفرتون في ديربي ميرسيسايد.

وخطف صلاح الأضواء في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ملعب هيل ديكنسون معقل إيفرتون، ليس بسبب الهدف الذي سجله في مرمى أصحاب الأرض وساعد "الريدز" على الفوز بنتيجة 2-1، ولكن بسبب رده اللطيف على الحكم بعد صافرة النهاية.

كاميرا الحكم توثق حوارا عاطفيا مع محمد صلاح

ووثقت الكاميرا التي ثبتها حكم الساحة كريس كافاناغ على جسده ما حدث بينه وبين صلاح الذي خاض آخر ديربي ميرسيسايد في مسيرته، بسبب رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وبعد المباراة صافح الحكم كافاناغ صلاح وقال له "تشرفت يا مو"، فرد النجم المصري بأسلوب راقٍ بالقول "إذا لم أرك مجددا، فقد كان من دواعي سروري التعامل معك".

وأكد موقع "غيف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني أن مقطع الفيديو هذا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ونال إعجاب مشجعي ليفربول الذين أشادوا بأخلاقه العالية، فيما عبّر آخرون عن حزنهم لقرب رحيله عن الفريق.

ويتبقى أمام صلاح 5 مباريات فقط مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيخوض 3 منها على ملعب أنفيلد أبرزها الأخيرة ضد برينتفورد.

مباريات ليفربول المتبقية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز:

ليفربول – كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد – ليفربول.

ليفربول – تشلسي.

أستون فيلا – ليفربول.

ليفربول – برينتفورد.

وداع صلاح

ومن المتوقع أن يحظى صلاح بوداع كبير من جماهير الفريق، بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الريدز حصد فيها كل الألقاب الممكنة، وحطم الكثير من الأرقام القياسية.

وقال صلاح بعد نهاية مباراة إيفرتون وليفربول "الشعور رائع. كان الأمر الأهم هو مساعدة الفريق على الاستقرار والشعور بثقة أكبر، كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة ومعقدة وأنا سعيد لأننا تمكنا من الفوز".

وأضاف النجم المصري "أريد فقط مواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا. وآمل أن أودع بالطريقة الصحيحة".

وقبل رحيله يسعى صلاح لمساعدة فريقه على إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى، كي يتسنى "للريدز" المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية العريقة حتى لو من دونه.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برايتون صاحب المركز السادس.