ردا على "فيفبرو".. الفيفا يدعم اتحادا جديدا للاعبين الدوليين

من المقرر الكشف عن اتحاد جديد للاعبين الدوليين، في إسبانيا اليوم الخميس، وسط نزاع قانوني بين اتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأفاد بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن أربعة اتحادات للاعبين، بقيادة الاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين، ورئيسه ديفيد أغانزو، ستكون المؤسسين المشاركين لهذا الكيان العالمي الجديد.

وسيحدد أغانزو خط الاتحاد في مؤتمر صحفي بمدريد اليوم الخميس، وفقا للبيان.

وأشار بيان من "فيفا" إلى أنه على علم بهذه التحركات، وأن اسم الاتحاد الجديد سيكون اتحاد اللاعبين الدوليين "إيه آي إف".

وقال متحدث باسم "فيفا": "مثل آخرين، الاتحاد الدولي تم إخطاره بإنشاء اتحاد اللاعبين الدوليين".

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "كمبدأ عام، الاتحاد الدولي يبقى ملتزما بفتح تواصل بناء مع جميع الأطراف المعنية بكرة القدم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية بما في ذلك التمثيل".

توتر العلاقة

وتوترت العلاقات بشكل كبير بين الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين و"فيفا"، منذ أن رفع الفرع الأوروبي للاتحاد دعوى قضائية، بالتعاون مع رابطة الدوريات الأوروبية ضد "فيفا" عام 2024، بسبب ما يعتبره الاتحاد إخفاقا في التشاور بشأن جدول مباريات الدوري، واستغلال الاتحاد الدولي لكرة القدم المزعوم لوضعه المهيمن على السوق.

وتقول مصادر مقربة من "فيفبرو" إن الاتحاد لم يُدعَ للاجتماع في الرباط العام الماضي، حيث زعم "فيفا" التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من قضايا رعاية اللاعبين.

ودُعي أغانزو، إلى جانب رئيس نقابة أخرى من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الجديد، وهو رينالدو مارتوريلي من نقابة لاعبي ساو باولو في البرازيل.

وكان أغانزو الذي ترأس "فيفبرو" حتى عام 2024، قد قطع علاقة اتحاد اللاعبين الإسبان مع اتحاد اللاعبين المحترفين في وقت سابق هذا العام من أجل إنشاء الاتحاد الدولي الجديد.