بايرن ميونخ يفلت من أقسى قرارات "يويفا" الانضباطية

نجت جماهير بايرن ميونخ الألماني من عقوبة المنع من التواجد في المدرجات بمواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، اليوم الخميس، تغريم بايرن ميونخ مبلغ قدره 90 ألف يورو (105 ألف دولار) بسبب أحداث متفرقة شهدتها مواجهة الفريق التي فاز فيها على ريال مدريد في دور الثمانية.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة قامت جماهير بايرن ميونخ بتسلق سياج ملعب "أليانز أرينا" واقتربوا من خط التماس بالملعب.

وبعد تسجيل الفريق الألماني هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، قامت الجماهير بدفع المصورين الجالسين خلف لوحات الإعلانات بالملعب.

وحسب التقارير فأن ذلك تسبب في إصابة بعض المصورين، حيث ذكرت الشرطة أن إمرأة ورجلين تعرضا للإصابة.

وفرض (يويفا) غرامة قدرها 40 ألف يورو بسبب اقتحام أرضية الملعب بالإضافة إلى 30 ألف أخرى لرفع لافتات غير لائقة و14 ألف بسب عرقلة الممرات في الملعب و5625 يورو بسبب إلقاء بعض المواد على أرضية الملعب.

وتقدم كريستوف فرويند، المدير الرياضي بالنادي، باعتذار عن تلك الوقائع بعد المباراة، وطلب التفهم. وقال فرويند: "حدثت بعض الفوضى ونحن أسفون على ذلك، لكنها كانت ليلة كروية رائعة شهدت العديد من العواطف المشحونة وخرجت الأمور عن السيطرة نوعا ما".

وكان النادي البافاري محظوظا لتجنبه عقوبة منع جماهيره من الذهاب للملعب في مباراة إياب قبل النهائي التي سيستضيف فيها باريس سان جيرمان يوم السادس من مايو / أيار المقبل، علما أن لقاء الذهاب بينهما سيجرى في العاصمة الفرنسية في 28 إبريل/نيسان.