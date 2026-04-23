بايرن ميونخ يفلت من أقسى قرارات "يويفا" الانضباطية

Fans cheer with flags during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and VfB Stuttgart in Munich, southern Germany, on April 19, 2026. (Photo by Karl-Josef HILDENBRAND / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO
جماهير بايرن ميونخ تأمل أن يتوج فريقها بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي (الفرنسية)
Published On 23/4/2026

نجت جماهير بايرن ميونخ الألماني من عقوبة المنع من التواجد في المدرجات بمواجهة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، اليوم الخميس، تغريم بايرن ميونخ مبلغ قدره 90 ألف يورو (105 ألف دولار) بسبب أحداث متفرقة شهدتها مواجهة الفريق التي فاز فيها على ريال مدريد في دور الثمانية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة قامت جماهير بايرن ميونخ بتسلق سياج ملعب "أليانز أرينا" واقتربوا من خط التماس بالملعب.

وبعد تسجيل الفريق الألماني هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، قامت الجماهير بدفع المصورين الجالسين خلف لوحات الإعلانات بالملعب.

Bayern Munich's fans celebrate after the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC Bayern Munich and Real Madrid in Munich, southern Germany, on April 15, 2026.
جماهير بايرن ميونخ تسلقو سياج ملعب "أليانز أرينا" خلال مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال (الفرنسية)

وحسب التقارير فأن ذلك تسبب في إصابة بعض المصورين، حيث ذكرت الشرطة أن إمرأة ورجلين تعرضا للإصابة.

وفرض (يويفا) غرامة قدرها 40 ألف يورو بسبب اقتحام أرضية الملعب بالإضافة إلى 30 ألف أخرى لرفع لافتات غير لائقة و14 ألف بسب عرقلة الممرات  في الملعب و5625 يورو بسبب إلقاء بعض المواد على أرضية الملعب.

وتقدم كريستوف فرويند، المدير الرياضي بالنادي، باعتذار عن تلك الوقائع بعد المباراة، وطلب التفهم. وقال فرويند: "حدثت بعض الفوضى ونحن أسفون على ذلك، لكنها كانت ليلة كروية رائعة شهدت العديد من العواطف المشحونة وخرجت الأمور عن السيطرة نوعا ما".

وكان النادي البافاري محظوظا لتجنبه عقوبة منع جماهيره من الذهاب للملعب في مباراة إياب قبل النهائي التي سيستضيف فيها باريس سان جيرمان يوم السادس من مايو / أيار المقبل، علما أن لقاء الذهاب بينهما سيجرى في العاصمة الفرنسية في 28 إبريل/نيسان.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
