رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

إنقاذ مشجع من "سكتة قلبية" في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

حفظ

BARCELONA, SPAIN - APRIL 22: The referees and stadium staff talk as the game is paused for a medical emergency in the stands during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and RC Celta de Vigo at Spotify Camp Nou on April 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
مونويرا الحكم الإسباني يضطر لإيقاف مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني (غيتي)
Published On 23/4/2026
|
آخر تحديث: 00:21 (توقيت مكة)

توقفت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو، الأربعاء، بعد مرور 40 دقيقة من المباراة في ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) فإن توقف المباراة كان بسبب تعرض أحد المشجعين في المدرجات لذبحة صدرية أدت إلى توقف قلبه ما استدعى تدخلا عاجلا من الطاقم الطبي، الذي نجح في إنقاذه.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 40 سجله لامين جمال من ركلة جزاء.

ولكن اللاعب الشاب سقط على أرض الملعب متأثرا بآلام عضلية، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه قبل أن يغادر أرض الملعب بمفرده متوجها إلى غرفة خلع الملابس.

وتحرك الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة بإشراك اللاعب روني بارداجي، مكان لامين جمال.

وقبلها في الدقيقة 20، اضطر فليك أيضا لاستبدال البرتغالي جواو كانسيلو بسبب الإصابة ليشارك مكانه أليخاندرو بالدي، ليخسر مدرب برشلونة تبديلين في الشوط الأول.

المصدر: الصحافة الإسبانية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان