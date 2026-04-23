رياضة|أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل حول إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا

حفظ

JEDDAH, SAUDI ARABIA - APRIL 21: Referee Shaun Evans shows a red card to players of Shabab Al Ahli after the AFC Champions League Semi Final match between FC Machida Zelvia and Shabab Al Ahli at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on April 21, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
شهدت مباراة شباب الأهلي وماتشيدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا نهاية متوترة بسبب إلغاء هدف للفريق الإماراتي (غيتي إيميجز)
Published On 23/4/2026

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس طلب شباب الأهلي الإماراتي بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني والتي خسرها 0-1 الثلاثاء في جدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وقال الاتحاد القاري في رسالة وجهها للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منها "تم رفض الاحتجاج المقدم من شباب الأهلي"، دون تبرير القرار، مع السماح للنادي المتضرر بتقديم طعن.

وأكد نائب رئيس نادي شباب الأهلي الإماراتي عبد المجيد حسين في تصريحات صحافية أن "الاستمرار في المطالبة بحقنا الضائع، وحتى لو وصلنا إلى تقديم شكوى في المحكمة الرياضية (كاس)".

list of 2 itemsend of list

وكان شباب الأهلي قدم مذكرة اعتراض رسمية إلى الاتحاد الآسيوي بعد نهاية مباراته مع ماتشيدا زيلفيا، وطالب فيها بإعادة المباراة لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما، واعتقد شباب الأهلي أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر غيليرمي بالا (90+3) لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، بدعوى لعب الفريق الإماراتي لرمية تماس التي جاء منها الهدف قبل إجراء الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه.

ويعني القرار تثبيت إقامة مباراة ماتشيدا زيلفيا والأهلي السعودي في النهائي بموعده المقرر سلفا السبت 25 إبريل/نيسان في جدة.

المصدر: الفرنسية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان