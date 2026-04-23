الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل حول إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الخميس طلب شباب الأهلي الإماراتي بإعادة مباراته أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني والتي خسرها 0-1 الثلاثاء في جدة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وقال الاتحاد القاري في رسالة وجهها للاتحاد الإماراتي لكرة القدم وتلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منها "تم رفض الاحتجاج المقدم من شباب الأهلي"، دون تبرير القرار، مع السماح للنادي المتضرر بتقديم طعن.

وأكد نائب رئيس نادي شباب الأهلي الإماراتي عبد المجيد حسين في تصريحات صحافية أن "الاستمرار في المطالبة بحقنا الضائع، وحتى لو وصلنا إلى تقديم شكوى في المحكمة الرياضية (كاس)".

وكان شباب الأهلي قدم مذكرة اعتراض رسمية إلى الاتحاد الآسيوي بعد نهاية مباراته مع ماتشيدا زيلفيا، وطالب فيها بإعادة المباراة لوجود خطأ فني ارتكبه الحكم.

وتقدم ماتشيدا زيلفيا عبر يوكي سوما، واعتقد شباب الأهلي أنه سجل هدف التعادل مع قرب نهاية المباراة عبر غيليرمي بالا (90+3) لكن الحكم الأسترالي شون إيفانس ألغاه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، بدعوى لعب الفريق الإماراتي لرمية تماس التي جاء منها الهدف قبل إجراء الياباني عملية تبديل أحد لاعبيه.

ويعني القرار تثبيت إقامة مباراة ماتشيدا زيلفيا والأهلي السعودي في النهائي بموعده المقرر سلفا السبت 25 إبريل/نيسان في جدة.