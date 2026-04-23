شاهد.. بايرن ميونخ يطيح بليفركوزن ويعبر لنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوز 2-0 على باير ليفركوزن -الأربعاء- في الدور قبل النهائي للبطولة.

سجل الإنجليزي هاري كين هدف تقدم بايرن في الدقيقة 22، وأضاف الهدف الثاني الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وينتظر بايرن الفائز من مباراة طرفي نصف النهائي الأخرى وهما شتوتغارت وفرايبورجو التي تقام اليوم الخميس.

ويحاول بايرن تحقيق الثنائية المحلية بعدما كان قد حسم قبل أيام لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، بفوز كبير على شتوتغارت 4-2.

وتنتظر بايرن مواجهة قوية ضد باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي من البطولة، يوم 28 أبريل/نيسان الحالي، لكنه قبل ذلك سيواجه ماينز محليا في الدوري قوم 25.