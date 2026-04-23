شاهد.. إصابة مباغتة تفسد فرحة لامين جمال بهدفه ضد سيلتا فيغو

تعرض نجم برشلونة الشاب، لامين جمال، إلى إصابة -أمس الأربعاء- أثناء تنفيذه ركلة جزاء في مواجهة سلتا فيغو ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وخرج من أرض الملعب في نهاية الشوط الأول.

وتوجّه مهاجم المنتخب الإسباني مباشرة إلى غرفة الملابس، وهو يمسك بفخذه الأيسر بوضوح أثناء تسديده ركلة الجزاء التي منحت فريقه التقدم (1-0) في الدقيقة 40.

سقط اللاعب ابن الـ18 عاما الذي عانى في وقت سابق من الموسم من آلام في منطقة العانة، أرضا فور تسجيله الهدف، وطلب استبداله إجراء احترازيا.

إذا تعرض جمال لإصابة عضلية، حتى لو كانت طفيفة، فقد يغيب عن بقية الموسم مع ناديه متصدر الدوري حاليا، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو ضد وصيفه ريال مدريد في 10 مايو/أيار.

أما الإصابة الأكثر خطورة فقد تجعل الأسابيع القليلة المقبلة سباقا مع الزمن بالنسبة إلى اللاعب الإسباني الشاب، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يُعدّ منتخب إسبانيا، حامل لقب كأس أوروبا، من بين أبرز المرشحين للفوز.