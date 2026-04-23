ريال مدريد يتلقى صدمة مزدوجة قبل مباراة بيتيس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا اليوم الخميس انتهاء موسم الثنائي، البرازيلي إيدير ميليتاو والتركي أردا غولر، بعد تعرضهما للإصابة، ومن غير المتوقع عودتهما للمشاركة فيما تبقى من فعاليات الموسم.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته في فخذه الأيسر".

كما أكد التقرير الخاص باللاعب التركي الشاب "تشخيص أردا غولر بإصابة في فخذه الأيمن، وسيتم مراقبة تطور حالتهما".

وتعرض غولر للإصابة أثناء التدريبات، بينما غادر ميليتاو الملعب متأثرا بإصابته خلال المواجهة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس.

وتأتي هذه الصدمة المزدوجة في وقت حرج من الموسم، حيث يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غدا الجمعة، وهو متأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة.