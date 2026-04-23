ريال مدريد يتلقى صدمة مزدوجة قبل مباراة بيتيس

Real Madrid's Arda Guler, center, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Bayern Munich and Real Madrid in Munich, Germany, Wednesday, April 15, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)
يصارع ريال مدريد في آخر جولات الليغا من أجل اللحاق بالمتصدر برشلونة (أسوشيتد برس)
Published On 23/4/2026

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميا اليوم الخميس انتهاء موسم الثنائي، البرازيلي إيدير ميليتاو والتركي أردا غولر، بعد تعرضهما للإصابة، ومن غير المتوقع عودتهما للمشاركة فيما تبقى من فعاليات الموسم.

وذكر النادي الملكي عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيص إصابته في فخذه الأيسر".

كما أكد التقرير الخاص باللاعب التركي الشاب "تشخيص أردا غولر بإصابة في فخذه الأيمن، وسيتم مراقبة تطور حالتهما".

وتعرض غولر للإصابة أثناء التدريبات، بينما غادر ميليتاو الملعب متأثرا بإصابته خلال المواجهة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس.

وتأتي هذه الصدمة المزدوجة في وقت حرج من الموسم، حيث يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس غدا الجمعة، وهو متأخر بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء الألمانية
