إيران تحسم مشاركتها في كأس العالم بعد دعوات أمريكية لاستبدالها بإيطاليا

تزامنا مع دعوة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستبدال منتخب إيران بنظيره الإيطالي بمونديال 2026، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الخميس، أن المنتخب الوطني للرجال يستعد لتقديم "مشاركة فخورة وناجحة" في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وجاء هذا التأكيد الإيراني الرسمي عبر التلفزيون الحكومي ليحسم الجدل الذي ثار حول قدرة ورغبة إيران في السفر إلى أمريكا الشمالية لخوض البطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو/حزيران، خاصة بعد الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأكدت مهاجراني أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا أعلنت فيه الجاهزية الكاملة للمنتخب الوطني للتواجد في مونديال 2026، مشيرة إلى اتخاذ "الترتيبات اللازمة لمشاركة الفريق بشكل يدعو للفخر".

يأتي ذلك في وقت يرفض فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أي مقترحات لنقل مباريات المنتخب الإيراني إلى المكسيك، مشددا على الالتزام بجدول المباريات الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مبعوث ترمب يدعو لاستبدال إيران بإيطاليا

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) عن المبعوث الأمريكي الخاص باولو زامبولي قوله إن رؤية إيطاليا، المتوجة باللقب 4 مرات، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيكون "حلما"، رغم فشلها في التأهل بعد خسارتها في الملحق الشهر الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن هذا المقترح جاء في إطار مساع لإصلاح العلاقات بين ترمب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد توتر العلاقات بينهما إثر انتقادها هجومه على البابا لاوون الرابع عشر على خلفية الحرب مع إيران.

وقال زامبولي للصحيفة "أؤكد أنني اقترحت على ترمب وعلى (رئيس فيفا جياني إنفانتينو) أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم. أنا إيطالي الأصل، وسيكون حلما أن أرى الأتزوري في بطولة تُقام في الولايات المتحدة. مع 4 ألقاب، يمتلك المنتخب ما يبرر مشاركته".

منتخب إيران يستعد للمونديال

ورغم توقف الدوري الإيراني لكرة القدم بسبب ظروف الحرب، واصل المنتخب الإيراني تدريباته في طهران، مع وجود وعود من رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، بالمساعدة في توفير معسكر تدريبي خارج إيران، مرجحا أن يكون في تركيا التي استضافت مؤخرا مباريات ودية للمنتخب الإيراني ضد نيجيريا وكوستاريكا.

وأعلن اتحاد الكرة الإيراني مساء الأربعاء، أن أول معسكر تدريبي للمنتخب الوطني بقائمة مبدئية تضم 30 لاعبا سيكون في العاصمة طهران.

وفي السادس من مايو/أيار سيتوجه الفريق إلى تركيا، حيث تستعد إيران لخوض 4 مباريات ودية بما فيها مواجهة ضد إسبانيا، قبل السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، إنه واثق من أن بلاده ستشارك في كأس العالم رغم الصراع الدائر.

وأضاف في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إسنا) "وفقا للوضع الحالي، سنشارك في المونديال".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مواجهاته في دور المجموعات بمدينة إنغلوود ضد نيوزيلندا وبلجيكا، قبل أن يتوجه إلى سياتل لمواجهة المنتخب المصري.

وتظل قضية منح تأشيرات الدخول للوفد الإيراني من قبل الحكومة الأمريكية هي العقبة الأبرز التي تنتظر الحل، خاصة أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج مُنع سابقا من حضور قرعة البطولة في واشنطن.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي، يجب على المنتخب الإيراني الوصول إلى معسكره التدريبي في مدينة توسون بولاية أريزونا في موعد لا يتجاوز العاشر من يونيو/حزيران، أي قبل 5 أيام على الأقل من مباراته الافتتاحية في البطولة.