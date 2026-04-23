بالفيديو.. إدواردو موتا يتصدى لأربع ركلات ترجيح ويقود لاتسيو لنهائي كأس إيطاليا

تأهل لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة ⁠⁠القدم بعد تألق لافت لحارسه الشاب إدواردو موتا الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح، ليضمن فوز فريقه 2-1 بركلات الترجيح على أتلانتا، عقب التعادل 1-1 في بيرجامو اليوم ⁠⁠الأربعاء مما جعل النتيجة الإجمالية للمباراتين 3-3.

وبرز موتا (21 عاما) كبطل في ركلات الترجيح، حيث تصدى لجميع محاولات أتلانتا باستثناء واحدة، بينما سجل كينيث ⁠⁠تيلور وغوستاف إيساكسن هدفين لصالح لاتسيو ليقودا الفريق إلى النهائي.

وبدأ الفريقان المباراة في حالة تساوٍ بعد تعادلهما 2-2 في روما في مطلع مارس/آذار الماضي، على الرغم من أن مباراة الإياب بدأت بشكل سيئ مع شوط أول ‌‌باهت شهد القليل من الفرص الواضحة للتسجيل.

واعتقد إيدرسون أنه حقق التقدم لأتلانتا بعد مرور ساعة من بداية المباراة، بتحويله كرة مرتدة للشباك عقب صراع أمام المرمى. ومع ذلك، ألغي الهدف بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو المساعدة بسبب مخالفة ضد موتا في مرحلة بناء الهجمة، مما أثار صيحات استهجان عالية من الجماهير المضيفة.

وانتزع لاتسيو التقدم في ⁠⁠الدقيقة 84 عندما انقض أليسيو رومانيولي على الكرة ⁠⁠وسددها من مسافة قريبة في مرمى أتلانتا الذي كان دفاعه في حالة ثبات. واشتدت الإثارة بعد دقيقتين عندما سجل ماريو باشاليتش هدف التعادل السريع لأتلانتا، بتسديدة منخفضة من خارج منطقة ⁠⁠الجزاء انحرفت باتجاه الزاوية البعيدة للمرمى.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، لعب جيانلوكا سكاماكا ضربة رأس قوية ⁠⁠أبعدها موتا نحو القائم البعيد قبل أن ⁠⁠ترتد الكرة بعيدا، لتدخل المباراة نحو وقت إضافي.

وألغى الحكم هدفا آخر لأتلانتا سجله جياكومو راسبادوري بسبب تسلل سابق للعبة، لتبقى النتيجة متعادلة خلال الوقت الإضافي وتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح ‌‌حيث فاز لاتسيو.

إعلان

وسيواجه الفائز منافسه إنتر ميلان في النهائي بعد أن قلب الأخير تأخره بهدفين ليفوز على أرضه على حساب كومو 3-2 ‌‌أمس الثلاثاء، ‌‌وفاز إنتر بالمباراة بمجموع المباراتين بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 13 مايو/أيار المقبل.