دونيس مدربا للمنتخب السعودي في كأس العالم خلفا لرينار

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربا جديدا للمنتخب الأول حتى يوليو تموز 2027، وذلك خلفا للفرنسي إيرفي رينار قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية.

وقال الاتحاد في بيان على منصة إكس "وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عقدا مع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس ليتولى بموجبه الدفة الفنية للمنتخب الوطني الاول حتى يوليو 2027 خلفا للفرنسي رينار بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين".

وأضاف البيان "خاض دونيس عددًا من المحطات التدريبية مع الأندية الأوروبية والمحلية أبرزها آيك أثينا وباوك اليونانيين، فيما يملك خبرة تدريبية واسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين مع أندية الهلال والوحدة والفتح، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج، ما يعزز من سرعة انسجامه مع المرحلة المقبلة".

وتابع "كما حقق دونيس عددًا من المنجزات خلال مسيرته التدريبية، أبرزها الدوري القبرصي 2013-2014، وكأس قبرص 2013-2014، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وكأس ولي العهد 2015-2016، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015".

وختم بيانه "يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بحضور الجهاز الفني للمنتخب الوطني في الرياض، قبل مغادرة بعثة المنتخب الوطني إلى معسكره الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026".

وخسرت السعودية وديا من مصر وصربيا على الترتيب في مارس آذار الماضي استعدادا لكأس العالم فيما وجهت وسائل إعلام سعودية انتقادات شديدة لرينار بعد تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.

بديلا لرينارد

وكان المدرب الفرنسي إيرفيه رونار أعلن الجمعة الماضية لوكالة الأنباء الفرنسية أنه أُعفي من مهامه مدربا لمنتخب السعودية لكرة القدم قبل شهرين من مشاركته في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وردا على سؤال عمّا إذا كان قد أقيل من منصبه، أجاب المدرب الفرنسي الذي عاد إلى هذا المنصب في أواخر عام 2024، بالإيجاب.

إعلان

وقال رونار في تصريح هاتفي: "هذه هي كرة القدم… السعودية تأهلت سبع مرات إلى كأس العالم، بينها مرتان معي. والمدرب الوحيد الذي خاض التصفيات وكأس العالم هو أنا، وذلك في 2022. على الأقل سيبقى هذا الفخر".

وتلعب السعودية في المونديال الى جانب إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر ضمن المجموعة الثامنة.