شاهد.. الريان القطري بطلا لدوري أبطال الخليج لأول مرة

توج فريق الريان القطري بطلا لدوري أبطال الخليج العربي لكرة القدم، لأول مرة، بعد فوزه على نظيره الشباب السعودي في المباراة النهائية اليوم الخميس بنتيجة 3-0.

وبعد شوط أول سلبي افتتح الريان التسجيل في الدقيقة 61 عن طريق غارسيا الذي تابع عرضية تياجو سيلفا بهدف في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

ونجح الفريق القطري في تعزيز تقدمه في الدقيقة 78 بهدف معتاد من ميتروفيتش الذي تابع كرة عرضية من رودريغو مورينو برأسية متقنة في الشباك، ليستعيد ذكريات التسجيل في مرمى غروهي عندما لعبا وجها لوجه بقميصي الهلال والاتحاد.

واندفع الشباب سعيا لتقليص الفارق بعدما أدرك أنه ليس لديه ما يخسره، وهو ما خلّف مساحات في الخط الخلفي، إذ استطاع غيديس أن يضيف الثالث للريان من مرتدة سريعة بعد تمريرة ميتروفيتش في الدقيقة 81.

وحقق الريان الانتصار الكبير ليتوج ببطولته الثانية في أقل من شهر، بعد أيام من تحقيق لقب بطولة كأس نجوم قطر بالفوز على معيذر 2-0 في المباراة النهائية.

وانضم الريان إلى مواطنه السد الذي حقق اللقب مرة واحدة من قبل عام 1991، متخطيا إنجاز مواطنيه العربي وقطر والخور الذين وصلوا إلى المباراة النهائية في 3 مناسبات مختلفة لكنهم لم يحققوا البطولة.