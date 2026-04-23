"معلم سابق" يهدد طموح الأهلي السعودي في الحفاظ على لقبه الآسيوي

بعد ثلاثة عقود قضاها معلما في مدرسة ثانوية، يسعى غو كورودا مدرب ماتشيدا زيلفيا الياباني، لتتويج مسيرته الخيالية يوم السبت 25 إبريل/ نيسان حين يواجه فريقه منافسه الأهلي السعودي حامل اللقب وصاحب الإنفاق الضخم في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وخاض كورودا (55 عاما) رحلة مذهلة في أواخر مسيرته المهنية منذ تركه مدرسة آوموري يامادا الثانوية ليتولى تدريب ماتشيدا في أكتوبر تشرين الأول 2022، حيث قاد النادي من قاع الدرجة الثانية في اليابان إلى المباراة النهائية للبطولة القارية في جدة.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتقاله إلى عالم الاحتراف، سيواجه كورودا أصعب اختبار له حتى الآن أمام فريق ينافس في الدوري السعودي للمحترفين ويضم أسماء عالمية مثل رياض محرز وإيفان توني وفرانك كيسي.

معلم ثانوية سابق

وقال كورودا "كنت معلما في مدرسة ثانوية لمدة 30 عاما وفزنا بالبطولة الوطنية لليابان، لذا نجحت في بناء فريق كرة قدم يتسم بالتميز في المرحلة الثانوية".

وأضاف "ثم أتيحت لي هذه الفرصة، وبالطبع كان الأمر يتعلق بكرة القدم، لكن أولوياتي كانت هي تنظيم الفريق".

وتابع "إدارة الفرق هي نقطة قوتي وأمارسها منذ زمن طويل، وعلاوة على ذلك قمنا ببناء الجوانب الفنية للفريق.

"كرة القدم لا تختلف بين المدارس الثانوية ومستوى المحترفين. هذه هي الرياضة، سواء كانت على مستوى الاحتراف أم لا".

طفرة كروية

وشهد نادي ماتشيدا زيلفيا، الذي يقع في مدينة سكنية للطبقة العاملة على الأطراف الجنوبية لطوكيو، تحولا جذريا منذ استقطاب كورودا من قطاع المدارس الثانوية في البلاد بعد فوزه بثلاثة ألقاب وطنية لضخ دماء جديدة في النادي.

وكان الفريق أنهى موسم 2022 في المركز 15 بدوري الدرجة الثانية الياباني، ولكن بدعم مالي من مجموعة سايبرإيجنت للترفيه الرقمي ومهارات كورودا التنظيمية، بدأ ماتشيدا رحلة الصعود.

ومع نهاية موسمه الأول، قاد كورودا النادي للفوز بلقب الدرجة الثانية. وبعدها بنحو 12 شهرا، احتل ماتشيدا المركز الثالث في دوري الأضواء ليتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثم حقق كورودا أول لقب كبير للنادي في عام 2025 حين فاز ماتشيدا بكأس الإمبراطور المرموقة، قبل أن يبدأ مسيرته نحو النهائي القاري.

وتصدر ماتشيدا مرحلة الدوري لمنطقة الشرق في فبراير شباط الماضي، قبل أن يحقق انتصارات بفارق هدف وحيد على جانجون في دور 16، والاتحاد السعودي في دور الثمانية، وشباب الأهلي في قبل النهائي، ليقف الآن على أعتاب إنجاز تاريخي.

وقال كورودا بعد فوز فريقه الأخير بنتيجة 1-صفر الذي منحه بطاقة التأهل لمواجهة الأهلي في النهائي "الحفاظ على نظافة شباكنا هو شعارنا، لقد نجحنا في تحقيق ذلك وهذا ما منحنا الثقة".