"مخزٍ ومهين".. غضب إيطالي من مقترح ترمب المتعلق بمونديال 2026

أثار مقترح مشاركة إيطاليا بدلا من إيران في كأس العالم لكرة القدم هذا العام حالة من الحرج والفتور لدى عشاق منتخب "الأزوري" اليوم الخميس، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية قراءها بأن هذه الفكرة سبق طرحها من قبل.

ولم تحظ القصة باهتمام يُذكر من المواقع الرياضية الإيطالية الكبرى، التي اكتفت بالإشارة إليها بشكل عابر.بينما قابلتها حكومة جورجيا ميلوني بتصريحات حادة.

وقال وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي لوكالة الأنباء (لا برس) "أولا، هذا غير ممكن، وثانيا، غير مناسب، فالتأهل يُحسم في الملعب".

وذهب وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي أبعد من ذلك، واصفا الفكرة بأنها "مخزية".

بينما قال لوتشانو بونفيو رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية "أولا وقبل كل شيء، لا أعتقد أنه يمكن حدوث ذلك. ثانيا سأشعر بالإهانة. حتى تصل إلى كأس العالم عليك أن تستحق ذلك".

من جانبه، قال المدرب الإيطالي البارز جياني دي بياسي لرويترز إن المقترح غير واقعي، مشيرا إلى أن أي غياب افتراضي لإيران سيُعوَّض منطقيا بالفريق التالي لها في التصفيات.

وأضاف "فضلا عن ذلك، لا أعتقد أن إيطاليا بحاجة إلى دعم من ترمب في قضية كهذه. نحن قادرون على تدبير أمورنا بأنفسنا".

وكان دافيد أجانزو رئيس رابطة لاعبي كرة القدم الإسبان والرئيس السابق للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين أكثر حذرا بعض الشيء بقوله "من يريد التأهل لكأس العالم يجب أن يحصل على مقعده بجدارة رياضية، نحن جميعا نتفق على ذلك، وسنوضح ذلك للفيفا". وأضاف "لكن دعونا نلقي نظرة على القضايا المطروحة، فقد تكون هناك وجهات نظر أو مواقف مختلفة في هذا الصدد قد لا نكون على دراية بها".

وجاء رد الفيفا عبر الإحالة إلى تصريحات سابقة لإنفانتينو، الذي قال الأسبوع الماضي "المنتخب الإيراني قادم بالتأكيد" مضيفا "على إيران أن تأتي إذا أرادت تمثيل شعبها. إنهم يريدون اللعب فعلا، ويجب أن يلعبوا. يجب إبقاء الرياضة بعيدا عن السياسة".

واشنطن تقترح إيطاليا بدل إيران

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) بأن مبعوثا رفيع المستوى للرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن تحل إيطاليا محل إيران في نهائيات كأس العالم المقبلة، بينما قال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج إنه "واثق من أن بلاده ستشارك في كأس العالم رغم الصراع الدائر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المقترح الأمريكي "يهدف إلى إصلاح العلاقات بين ترمب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد الخلاف الذي نشب بينهما على خلفية انتقاد الرئيس الأمريكي للبابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان بشأن الحرب مع إيران".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص باولو ‌‌زامبولي لفايننشال تايمز "أؤكد أنني اقترحت على ترمب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس العالم". وأضاف "أنا من إيطاليا، وسيكون الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل -فيه 4 ألقاب- يؤهلهم للمشاركة".

وتعرضت إيطاليا لصدمة في مارس/آذار الماضي بعد أن غاب المنتخب الوطني عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، عقب هزيمته 4-1 بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي للتصفيات.

إيران تؤكد المشاركة

وفي طهران، قال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إسنا): "وفقا للوضع الحالي سنشارك في المونديال".

وأفاد اتحاد الكرة الإيراني بأن منتخب إيران خطط لخوض 4 مباريات تحضيرية في تركيا، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة رغم الحرب بين البلدين.

وكانت إيران قد ‌‌أعلنت -في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري- أنها لن تتخذ قرارا بشأن مشاركة المنتخب الوطني في كأس ‌‌العالم ‌‌إلا بعد تلقي رد من الفيفا بشأن نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وستقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز العام الجاري.