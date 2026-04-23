هل يغيب عن كأس العالم؟.. إصابة لامين جمال ترعب إسبانيا وطبيب يحذر

على أحر من الجمر، يترقب عشاق برشلونة خاصة ومنتخب إسبانيا على وجه العموم التقرير النهائي لإصابة النجم الشاب لامين جمال، ومدة غيابه المتوقعة.

وتعرض لامين أمس لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه برشلونة ضد سيلتا فيغو، بعد تسديده ضربة جزاء سجّل منها هدف فريقه الوحيد، والذي كان كافيا لحصد النقاط الثلاث.

تطورات إصابة لامين جمال

وأثناء احتفاله بالهدف سقط لامين على الأرض متألما، وسط صدمة زملائه الذين استدعوا الطاقم الطبي، وبعد دقائق قليلة وقبل استئناف اللعب خرج اللاعب مستبدلا وترك الملعب نحو غرفة الملابس مباشرة.

وتسود حالة من القلق الشديد في برشلونة وإسبانيا انتظارا لنتيجة الفحوصات الطبية التي ستحدد طبيعة الإصابة ومدة الغياب، وسط توقعات بابتعاد لامين عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين في أحسن الأحوال، و4 أسابيع وقد تزيد إلى 8 وربما أكثر.

ويعني ذلك عدم مشاركة لامين على الأقل في الكلاسيكو ضد ريال مدريد، وربما انتهاء موسمه بالكامل، كما ستصبح مشاركته في بطولة كأس العالم عام 2026 التي ستنطلق بعد 50 يوما، مهددة بشكل كبير.

وذكرت صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أن لامين وصل صباح اليوم إلى المدينة الرياضية لبرشلونة، وقد دخل إليها من البوابة الخلفية بعيدا عن أعين الصحافة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لتصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة الإصابة، ومن بعده إصدار بيان رسمي من النادي.

إصابة معقدة

في الأثناء أكد الطبيب الإسباني بيدرو لويس ريبول، أن إصابة لامين قد تكون معقدة أكثر مما هو متوقع، مشددا على ضرورة التعامل معها بحذر خاصة فيما يتعلق بفترة التعافي.

وأوضح ريبول الذي يُعد من أفضل الأطباء في إسبانيا لشبكة "كادينا سير" (Cadena SER): "هذا النوع من الإصابات لديه معدل انتكاس يبلغ 30%، لذلك يجب توخي الحذر الشديد. ينبغي أن نكون في غاية الحذر بشأن مدة التعافي".

وأشار إلى أن طبيعة الإصابة تختلف حسب موضعها بقوله: "إذا كانت الإصابة في بطن العضلة، فإن التوقعات تكون أكثر إيجابية؛ أما إذا كانت عند نقطة اتصال العضلة بالوتر أو في الوتر نفسه، فقد تكون الإصابة أكثر خطورة"، موضحا أن فترة الغياب ستصل من 4 إلى 6 أسابيع في الحالة الأخيرة.

إعلان

وتطرق ريبول إلى أنه إذا طالت مدة الغياب فقد تكون مشاركة اللاعب في كأس العالم محل شك: "من المبكر جدا في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت تمزقا أو مجرد شد عضلي".

وأضاف "على أي حال، فإن المدربين مثل لويس دي لا فوينتي يرغبون في لاعبين جاهزين بدنيا ولديهم إيقاع مباريات. أرى أن استدعاءه سيكون صعبا، وقد يخسر المنتخب لاعبا مهما في المونديال".

فوز برشلونة على سيلتا فيغو

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الدوري الإسباني واستعاد فارق النقاط التسع التي تفصله عن غريمه ريال مدريد قبل 6 جولات من النهاية.

المباريات الـ6 المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني: