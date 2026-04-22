الصحافة الألمانية: هونيس مرشح لتدريب ريال مدريد ورحيل غوارديولا وإغراء كومباني

قلل المدير الفني لفريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم سيباستيان هونيس من التكهنات الخاصة بمحاولة ريال مدريد ضمه قبل مواجهة الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا أمام فرايبورغ غدا الخميس.

وقال هونيس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "هذا الأمر لا يثير اهتمامي كثيرا حاليا"، مضيفا أن تركيزه منصب على المرحلة الأخيرة من الموسم، حيث يسعى لقيادة الفريق للاحتفاظ بلقب الكأس وحصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف "أود أن أقول إن هذا ما يحدث في كل عام. أعتقد أننا نطرح هذه المواضيع من وقت لآخر في المرحلة الأخيرة من الموسم، وكانت الإجابات دائما واضحة نسبيا. لم أسمح بظهور أي شكوك".

هونيس مرشح لتدريب ريال مدريد

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" (Sport Bild) الألمانية أن اسم هونيس طُرح للنقاش داخل مدريد كجزء من البحث عن خليفة للمدرب الحالي ألفارو أربيلوا.

وهناك أيضا تكهنات بأن جوسيب غوارديولا قد يرحل عن مانشستر سيتي وأن فينسنت كومباني، مدرب بايرن، سيتم إغراؤه للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيكون هونيس، مدرب فريق الرديف في بايرن، مرشحا واضحا لتدريب بايرن نظرا لنجاحه مع شتوتغارت، والذي تضمن قيادة الفريق لاحتلال المركز الثاني في 2024.

ولعب والده ديتر، وعمه أولي لبايرن ميونخ وارتبط اسمه بالحصول على الوظيفة قبل أن يتم تعيين كومباني قبل عامين.

ومدد هونيس عقده مع شتوتغارت حتى 2028 العام الماضي.

وقال المدرب، الذي يفتقد المدافع فين غيلتش بسبب إصابة في البطن، عن مباراة الدور قبل النهائي "الجميع متحمس جدا جدا. أصبح لدينا الآن الطموح والرغبة. الفوز بالبطولات هو المتعة الحقيقية. لقد شعرنا العام الماضي بما يعنيه ذلك وما يفعله بك".