خطة مكسيكية للتخلص من التعاملات النقدية في مونديال 2026

تسعى مجموعة بانورتي المالية المكسيكية إلى تحقيق تجربة كرة قدم خالية من التعاملات النقدية الورقية، حيث تعمل على إعادة هيكلة نظام الدفع في الملعب الأبرز بالبلاد قبل أقل من شهرين من تدفق ما يقرب من 90 ألف مشجع عبر بواباته لحضور مباريات كأس العالم.

وتقوم بانورتي، التي تمتلك حقوق تسمية الملعب الذي كان يعرف سابقا باسم أزتيكا، بطرح ما يصفه المسؤولون التنفيذيون بأنه تجربة "رقمية 100%" لمشاهدي المباريات، حتى مع استمرار أعمال البناء في الملعب وكشف الأحداث التجريبية الأخيرة عن بعض المشكلات الفنية.

ولا تزال التعاملات النقدية سائدة في معظم مدرجات ملاعب كرة القدم في المكسيك وجميع أنحاء أمريكا اللاتينية. ويتنقل الباعة بين المدرجات لبيع الجعة والوجبات الخفيفة، وغالبا ما يمسكون الأوراق النقدية أو يضعونها بين أصابعهم.

وبدأت بانورتي في توزيع أجهزة قراءة البطاقات البنكية في المباريات الأخيرة، لكن تقطع الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (الواي فاي) تسبب في تأخيرات، مما أدى إلى إحباط الباعة والمشجعين.

وقال الرئيس التنفيذي ماركوس راميريز للصحفيين "هذه هي بالضبط المشكلات التي تكتشفها في المباريات التي تسبق الافتتاح، حتى تتمكن من ضبط جميع التفاصيل".

وقررت بانورتي ومشغلو الملعب منذ ذلك الحين فصل شبكة الدفع عن شبكة (الواي فاي) العامة التي يستخدمها المتفرجون، بهدف ضمان عدم تعطل المعاملات بسبب كثافة حركة مرور الهواتف المحمولة في أيام المباريات.

وستقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب أزتيكا التاريخي في مدينة مكسيكو سيتي، حيث يواجه منتخب المكسيك نظيره منتخب جنوب إفريقيا.