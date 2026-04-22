هل يحقق النصر السعودي أمنية رونالدو بمزاملة ابنه في الملاعب؟

رغم مسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات والجوائز الشخصية والألقاب الجماعية سواء مع الأندية التي لعب لها أو منتخب بلاده، لم يخفِ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللاعب الحالي للنصر السعودي رغبته في تحقيق شيء خاص في عالم كرة القدم ما زال يحلم به.

ففي مارس/آذار 2022 وحين كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، أكد رونالدو رغبته في البقاء بالملاعب لـ4 أو 5 سنوات أخرى على الأقل، وهو ما يقترب منه بالفعل إذ يرتبط حاليا بعقد مع النصر حتى يونيو/حزيران 2027.

رونالدو وابنه معا في النصر

ويبدو أن رونالدو كان يخطط لتحقيق حلمه المتمثل في مزاملة نجله الأكبر كريستيانو جونيور في الملاعب، وصرّح سابقا: "ابني قال لي أخّر اعتزالك عدة سنوات، أريد مزاملتك".

وبات هذا الحلم قريبا من التحقق، إذ كشفت صحيفة "أبولا" (A Bola) البرتغالية أن النصر يدرس إمكانية تصعيد كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول في الموسم الرياضي المقبل 2026-2027.

مفاجأة النصر لنجل رونالدو

وأوضحت أن إدارة "العالمي" بصدد دراسة هذا القرار الذي سيتم اتخاذه مع نهاية الموسم الحالي، بعد تقييم مستوى اللاعب الذي سيبلغ عامه السادس عشر في يونيو/حزيران المقبل، ومدى استفادة النصر منه على الصعيد الفني.

وإذا اتُّخذ القرار بتصعيد كريستيانو جونيور إلى الفريق الأول، فقد يلعب إلى جوار والده في إحدى المباريات وهو ما سيحظى حينها باهتمام إعلامي محلي وعربي وعالمي كبير.

ويلعب كريستيانو جونيور حاليا في أكاديمية النصر، وقد سبق له أن تدرب في أكاديميات ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، أي الفرق التي لعب لها والده في مسيرته الكروية، كما مثّل منتخب البرتغال في الفئات السنية الصغرى.

وسابقا نشر "الدون" صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يتدرب مع ابنه وأرفقها بتعليق "الحاضر والمستقبل".

وتوقع رونالدو أن ابنه البكر سيكون نجم المستقبل لكنه سيترك له حرية الاختيار "ولن يضغط عليه".

على خطى لارسون وريفالدو

وإذا ظهرا معا في النصر، فإن رونالدو ونجله كريستيانو جونيور لن يكونا أول من فعلها في تاريخ كرة القدم، بل سبقهما إلى ذلك عدة نجوم لعبوا للنادي نفسه أبرزهم السويديان هنريك لارسون ونجله جوردان مع هوغبورغ السويدي، وريفالدو ونجله ريفالدينيو مع موغي ميريم البرازيلي.

رونالدو يبحث عن لقبه الأول

وفي موسمه الرابع مع النصر، يسعى رونالدو الأب حاليا إلى قيادة الفريق لتحقيق الألقاب خاصة أن العالمي يقترب من لقب الدوري السعودي، كما ينافس بقوة في بطولة دوري أبطال آسيا الثاني.

وساهم رونالدو هذا الموسم بـ30 هدفا (سجل 26 وصنع 4 أخرى) في 30 مباراة بجميع البطولات وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 76 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال قبل 5 جولات من النهاية، علما بأن فريق رونالدو خاض مباراة أكثر.

أما في البطولة القارية، فقد بلغ النصر الدور نصف النهائي وفيه سيقابل الأهلي القطري، مساء اليوم عند السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وسيصطدم الفائز منها بفريق غامبا أوساكا الياباني الذي بلغ النهائي عن المنطقة الشرقية لقارة آسيا، وذلك يوم 17 مايو/أيار المقبل.