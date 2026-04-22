شاهد.. مدرب ألافيس يطلب قميص مبابي بعد خسارة فريقه

وثقت عدسات الكاميرات لقطة عاطفية غريبة بين نجم ريال مدريد كيليان مبابي ومدرب ديبورتيفو ألافيس كيكي سانشيز فلوريس، بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني.

واستعاد ريال مدريد توازنه أمس وحقق فوزا ضيقا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة الـ33 من الليغا.

مدرب ألافيس يطلب قميص مبابي

وأظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام فلوريس بطلب قميص مبابي بعد نهاية المباراة، وهو أمر استجاب له النجم الفرنسي بكل ود على حد تعبير صحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

وقالت الصحيفة "لم يحصد فلوريس أي نقطة خلال زيارته لملعب البرنابيو، لكنه عاد إلى منزله وهو يحمل في جعبته قميص مبابي".

وأوضحت الصحيفة أن فلوريس اعترف في مناسبات سابقة بأن في عائلته الكثير من الأطفال الصغار غالبيتهم معجبون بمبابي، لذلك طلب القميص منه وهو "أمر طبيعي على اعتبار أن هذا يحدث منذ زمن طويل".

وقال فلوريس لمبابي بعد حصوله على القميص "شكرا جزيلا"، وفق ما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) الإسبانية.

تألق مبابي

وخلال المباراة تعرض المهاجم الفرنسي لصافرات استهجان حادة من جماهير ريال مدريد في أكثر من مناسبة، إلا أنها لم تمنعه من التألق، إذ واصل عادته في تسجيل الأهداف.

واقترب مبابي خطوة إضافية من الحفاظ على جائزة هداف الليغا للموسم الثاني على التوالي، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول، من تسديدة بعيدة غيرت مسارها إلى الشباك بعد أن ارتطمت بجسد أحد المدافعين.

ورفع مبابي رصيده الإجمالي من الأهداف هذا الموسم في الدوري المحلي إلى 24، متقدما بفارق 3 أهداف عن ملاحقه مهاجم ريال مايوركا فيدات موريكي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة، ليضيق الفارق مؤقتا إلى 6 نقاط مع غريمه برشلونة المتصدر، الذي يستقبل الليلة عند الساعة 22.30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضيفه سيلتا فيغو على ملعب كامب نو لحساب الجولة ذاتها.