الأرجنتيني كانيجيا يحذر الكبار من مفاجأة كوراساو في مونديال 2026

منذ أن حسم منتخب كوراساو تأهله إلى مونديال 2026 بتعادل مع جامايكا 0-0 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تعد هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة مجرد نقطة هادئة في عرض البحر، بل تحولت إلى قصة ملهمة.

يُعبّر ملصق خاص بمنتخب كوراساو لكرة القدم كُتب عليه "جزيرة صغيرة، أحلام كبيرة" عن طموح الجزيرة الكاريبية التي يقطنها 160 ألف نسمة، كأصغر دولة على الإطلاق من حيث عدد السكان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتوقع النجم الأرجنتيني السابق كلاوديو كانيجيا الذي زار كوراساو للمشاركة في بطولة استعراضية لأساطير معتزلين إلى جانب البرازيلي رونالدينيو وكلويفرت والهولندي الآخر ويسلي سنايدر والإيطالي ماركو ماتيراتسي، أن تحفز كأس العالم شباب الجزيرة وأن تؤدي إلى بروز مواهب جديدة.

وعن طموحات المنتخب في المونديال قال "إذا نجحوا في تجاوز الدور الأول، فسيكون ذلك أمرا استثنائيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المراحل الأولى من كأس العالم غالبا ما تشهد مفاجآت.

مواليد المهجر يصنعون التاريخ

واعترف رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم جيلبرت مارتينا بأن تأهل الجزيرة إلى كأس العالم يعود بالكامل إلى جاليتها المقيمة في هولندا. وقال "جميع لاعبي المنتخب الوطني يلعبون في دوريات أجنبية".

أما اللاعب الوحيد المولود في كوراساو فهو تاهيث تشونغ، لكنه انتقل إلى هولندا في سن الثالثة عشرة. لكن كرة القدم باتت تحظى بشعبية متزايدة في جزيرة اشتهرت تقليديا بهوسها بلعبة البيسبول.

ويأمل مارتينا أن تسهم كأس العالم في زيادة اللاعبين المسجلين رسميا في الأندية والذين يتراوح عددهم حاليا بين 3500 و4000 لاعب.

أحلام كبيرة وتوقعات

ومن بين أشهر أبناء الجزيرة، هناك نجم منتخب هولندا السابق باتريك كلويفرت، المولود لأب سورينامي لعب لمنتخب بلاده وأم من كوراساو.

وقال المهاجم السابق لأياكس وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه "سعيد جدا" بتأهل كوراساو، مضيفا "من الرائع أن تكون الجزيرة في كأس العالم".

وتابع الهولندي الذي درّب منتخب كوراساو بين عامي 2015 و2016، أنه "في أيامي، لم تكن كرة القدم بهذه الشعبية على الجزيرة، لكن اللاعبين منحوا كوراساو حضورا عالميا. هذا مهم للمستقبل، للجيل القادم".

وأوقعت قرعة النهائيات العالمية كوراساو في المجموعة الخامسة إلى جانب الإكوادور وساحل العاج وألمانيا، بطلة العالم أربع مرات.

وتخوض كوراساو مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بقيادة مدرب جديد هو الهولندي فريد روتن الذي خلف مواطنه ديك أدفوكات، بعدما استقال الأخير من منصبه في فبراير/شباط كي يكرّس كامل اهتمامه لابنته التي تعاني من مشكلات صحية.