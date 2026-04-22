بالفيديو.. فرحة مبكرة تضيع اللقب ومشهد مؤثر لإنقاذ متسابق

شهد ختام "ماراثون ولاية ديلاوير للجري" في مدينة ويلمنغتون الأمريكية، لحظة درامية خطفت الأنظار بعدما نجح العداء جوش جاكسون من خطف المركز الأول من أحد منافسيه الذي كان على وشك الوصول إلى خط النهاية.

وأظهرت مشاهد نشرها ناشطون، اقتراب أحد العدّائين من خط النهاية في السباق الذي أقيم يوم 19 أبريل في حديقة "توبمان غاريت ريفرفرونت"، ما دفعه للاحتفال قبل ملامسة خط النهاية، ليفاجئ بوصول جاكسون الذي جاء مسرعا من الخلف، ليصل قبله إلى نهاية السباق بفارق أقل من ثانية.

مشهد مؤثر في ماراتون بوسطن

نشرت حسابات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مشاهد للحظة سقوط العداء أجاي هاريداس أرضا خلال مشاركته في ماراثون بمدينة بوسطن الأمريكية، نتيجة إصابة مفاجئة أثناء السباق.

وبحسب اللقطات التي نشرت أمس الثلاثاء، توقف عدد من المتسابقين عن الجري فور سقوطه، وسارعوا إلى مساعدته وإبعاده عن مسار السباق لتلقي الرعاية اللازمة، في مشهد عكس روحا رياضية وإنسانية عالية بين المشاركين.