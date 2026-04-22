رياضة|بطولات عالمية|ألمانيا

نجم بايرن ميونخ يؤكد غيابه عن مونديال 2026 بسبب الإصابة

حفظ

مايكل أوليسي وسيرج غنابري وجمال موسيالا لاعبو بايرن ميونخ خلال مباراة دوري الأبطال ضد ريال مدريد (غيتي)
Published On 22/4/2026

أكّد الدولي سيرج غنابري غيابه عن صفوف منتخب ألمانيا المشارك في مونديال 2026 لكرة القدم، بسبب إصابته بتمزق عضلي على مستوى العضلة الضامة في الفخذ الأيمن في نهاية الأسبوع الماضي مع فريقه بايرن ميونخ.

وكتب غنابري (30 عاما) عبر حسابه في إنستغرام "كانت الأيام الماضية صعبة. موسم بايرن ما زال يحمل الكثير بعد ضمان لقب جديد في البوندسليغا نهاية هذا الأسبوع. أما حلم كأس العالم مع ألمانيا، فقد انتهى للأسف".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف اللاعب الذي بدأ مسيرته الاحترافية في أرسنال الإنكليزي "مثل بقية الشعب، سأشجع الشباب من المنزل. الآن حان وقت التركيز على التعافي والعودة من أجل فترة الإعداد للموسم الجديد".

وكان بايرن أعلن السبت الماضي أنه سيضطر للاستغناء عن خدمات غنابري "لفترة طويلة"، من دون تحديد مدة الغياب بدقة. وتحدثت وسائل إعلام ألمانية عن غياب يتراوح بين شهرين وأربعة أشهر.

وبذلك يجبر المهاجم على إنهاء موسمه مع بايرن، وبالتالي التخلي عن المشاركة في كأس العالم.

وضمن النادي البافاري إحراز لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الألماني، الأحد، ولا يزال ينافس على جبهتين أخريين، إذ يواجه باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا الأربعاء، كما يخوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب (الذهاب في 28 نيسان/أبريل الجاري في باريس، والإياب في 6 أيار/مايو المقبل في ميونخ).

ولتعويض غياب غنابري، يمكن لمدرب بايرن البلجيكي فنسان كومباني الاعتماد على العودة التدريجية لجمال موسيالا، بعد إصابته الخطيرة في مونديال الأندية في تموز/يوليو 2025.

المصدر: الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

