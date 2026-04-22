تشيلسي يقيل مدربه روسينيور بعد 107 أيام من تعيينه

انفصل نادي تشيلسي عن مدربه ليام روسينيور بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي الأربعاء.

وعُين روسينيور بديلا مفاجئا لماريسكا في يناير/كانون الثاني، لكن سبع هزائم في آخر ثماني مباريات أدت إلى إنهاء فترة ولايته بعد أربعة أشهر فقط.

وسيقود كالوم مكفارلين الفريق في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل ضد ليدز على ملعب ويمبلي، وسيستمر في منصبه مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.

وكان مكفارلين قد تولى المنصب نفسه في وقت سابق من هذا الموسم لمباراتين بعد رحيل إنزو ماريسكا.

ويرتبط روسينيور البالغ 41 عاما بعقد لمدة ست سنوات مع تشيلسي، لكن جماهير "البلوز" هتفت مطالبة بإقالته أثناء وبعد الخسارة 3-0 أمام برايتون أمس الثلاثاء.

وكانت هذه الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل أمرا مستبعدا.

فشل تشيلسي في التسجيل في أي من تلك الهزائم الخمس في الدوري، وهي أسوأ سلسلة هزائم متتالية دون تسجيل أي هدف في الدوري منذ عام 1912.

ويغادر روسينيور ملعب ستامفورد بريدج وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس، والذي يملك مباراة مؤجلة.

وكان ماريسكا قد غادر تشيلسي وهو في المركز الخامس، لكن الفريق تراجع إلى المركز الثامن عندما تولى روسينيور المهمة خلفا للمدرب المؤقت مكفارلين.