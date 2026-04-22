بالفيديو.. حركة سحرية في مباراة خيرية تشعل ملعب ويمبلي

تحولت مباراة خيرية أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن إلى حدث لافت، بعدما خطف صانع المحتوى ماكس فوش الأنظار بلقطة غير معتادة داخل أرض الملعب.

وجاءت الواقعة خلال مباراة "سايدمن الخيرية 2026″، حين ارتكب فوش خطأ استدعى تدخل الحكم مارك كلاتنبرغ، الذي أشهر البطاقة الصفراء وفق القواعد المتبعة.

لكن رد الفعل لم يكن تقليديا، إذ فاجأ فوش الجماهير بتحويل البطاقة إلى عرض "سحري"، حيث بدت وكأنها تشتعل بالنيران قبل أن تختفي تماما، في مشهد أثار دهشة الحضور داخل المدرجات.

وشهدت اللقطة تفاعلا كبيرا من نحو 90 ألف متفرج احتشدوا في الملعب، حيث تحولت لحظة الإنذار، التي عادة ما تكون توترا داخل المباريات، إلى مشهد ترفيهي طغى عليه الضحك والتصفيق.

وعلى صعيد المباراة، انتهى اللقاء بتعادل مثير بنتيجة 10-10، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح فريق “يوتيوب أولستارز على حساب “سايدمن FC”.

وتعد هذه النسخة السابعة من المباراة الخيرية التي ينظمها فريق سايدمن، وهو مجموعة من صناع المحتوى تضم شخصيات بارزة مثل KSI، ويتابعهم أكثر من 140 مليون مشترك عبر منصة يوتيوب.

وحقق الحدث نجاحا كبيرا على المستوى الإنساني، حيث جمع نحو 6.2 مليون جنيه إسترليني لصالح مؤسسات خيرية، من بينها برايت سايد بحسب المنظمين.

كما تابع البث المباشر أكثر من مليوني مشاهد عبر الإنترنت، في رقم يعكس حجم الاهتمام الواسع بالفعالية، رغم تراجعه نسبياً عن العام الماضي، إلا أنه سجّل واحدة من أعلى حصيلات التبرعات في تاريخ الحدث.