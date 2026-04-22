شاهد.. سان جيرمان يعزز صدارته بفوز ساحق على نانت

استعاد باريس سان جيرمان توازنه بالفوز 3 -صفر على ضيفه نانت، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 ببطولة الدوري الفرنسي.

وعلى ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا هدفين لباريس سان جيرمان الأول والثالث، بينما أضاف ديزيريه دوي الهدف الثاني في الدقائق 13 و37 و50.

وتجاوز الفريق الباريسي بهذا الفوز كبوة الخسارة 1-2 في المباراة الماضية أمام أولمبيك ليون.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة، ليوسع الفارق إلى أربع نقاط عن ملاحقه لانس، الذي يرتبط معه بمباراة مؤجلة أخرى.

أما نانت، فتلقى ضربة موجعة في كفاحه للهروب من شبح الهبوط، وخسر للمرة الأولى بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ويبقى نانت مهددا بالهبوط المباشر للدرجة الثانية حيث تفصله خمس نقاط على أوكسير صاحب المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه مباراة فاصلة للبقاء مع ثالث الدرجة الثانية.

وسيكون نانت في مهمة صعبة لإنقاذ نفسه خلال آخر أربع جولات.