شاهد.. هكذا ردت جماهير ريال مدريد على إشارة فينيسيوس في ملعب البرنابيو

قدم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أداءه الأكثر نضجا في مسيرته مع ريال مدريد منذ وصوله إلى النادي الملكي في صيف 2018، وذلك خلال المواجهة التي شهدت تسجيله هدفا رائعا من خارج منطقة الجزاء خلال المواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء الثلاثاء.

وجاء الهدف في وقت حساس تزايد فيه الضجيج والانتقادات حول اللاعب، خاصة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، حيث استقبلت جماهير "سانتياغو برنابيو" اللاعب بصيحات الاستهجان منذ بداية المباراة.

ورغم ذلك اختار فينيسيوس الرد بطريقة غير معتادة؛ فبدلا من الاحتفالات الصاخبة أو مطالبة الجماهير بالمزيد من الدعم كما كان يفعل سابقا، ظل صامتا وهادئا، ثم قام بإيماءة اعتذار للجماهير برفع يديه، معترفا بأن أداءه ونتائج الفريق لم ترق إلى مستوى التوقعات في الفترة الماضية.

هذا التحول في سلوك صاحب الرقم 7 يمثل خطوة جوهرية في تحوله الشخصي الذي طالما حثه النادي الملكي عليه في وقت سابق.

فبدلا من التصعيد، اختار اللاعب البرازيلي تهدئة الأجواء والاعتراف بالخطأ، وهو ما قابلته الجماهير بتصفيق حار وعاصفة من الهتاف

مبابي وفينيسيوس ينقذان مدريد من فخ آلافيس

وفي المباراة نفسها، استعاد ريال مدريد توازنه بالفوز على ضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي الفوز للريال نجماه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 30 و50 بتسديدتين من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز توني مارتينيز هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 92 بعدما غير مسار تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع مبابي رصيده بهذا الهدف إلى 24 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم مقابل 12 هدفا لزميله البرازيلي فينيسيوس.

واستعاد الفريق المدريدي بهذا الفوز توازنه بعد الخسارة أمام مايوركا والتعادل مع غيرونا في المباراتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى 6 نقاط مؤقتا مع حامل اللقب برشلونة الذي سيلاقي سيلتا فيغو، مساء اليوم الأربعاء.