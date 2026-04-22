حكم قضائي نهائي في قضية انتقال نيمار لبرشلونة

قضت المحكمة العليا الإسبانية، بعد الاستئناف، ببراءة النجم البرازيلي نيمار جونيور ومسؤولين سابقين بنادي برشلونة، من اتهامهم بالفساد والاحتيال فيما يتعلق بانتقال اللاعب إلى برشلونة في صيف 2013.

وقالت المحكمة الإسبانية في بيان رسمي اليوم الأربعاء "الحقائق أظهرت تناقض الاتهامات، ولم يكن هناك أي احتيال أو فساد سواء من جانب اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة الإسباني الذي كانت خطواته رياضية بتسريع التوقيع مع اللاعب تمهيدا لإتمام صفقة انضمامه".

وأقامت الدعوى شركة "دي آي إس" البرازيلية التي كانت تملك 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبا شابا.

وقبل أربعة أعوام، برأت محكمة برشلونة الإقليمية اللاعب البرازيلي الدولي ومسؤولي النادي الكتالوني من تهم الفساد والاحتيال بتوقيع عقود وهمية.

وبخلاف نيمار ووالديه، تضمنت القضية أيضا ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق بنادي سانتوس البرازيلي الفريق القديم لنيمار، والشركة التي أسسها والد نيمار لإدارة أعمال اللاعب.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن محاكمة نيمار شهدت منعطفا دراميا بعدما تراجعت النيابة العامة عن طلبها في البداية بسجن لاعب باريس سان جيرمان السابق لمدة عامين وتغريمه 10 ملايين يورو، بل وسحبت اتهاماتها ضد جميع المتهمين.

وكانت شركة "دي آي إس" رفعت دعوى قضائية في عام 2015، تدعي فيها بأن الناديين برشلونة وسانتوس ونيمار وعائلته تآمروا لإخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قدر مبدئيا صفقة انتقال نيمار بـ 57,1 مليون يورو بواقع 40 مليون يورو لنيمار وعائلته إضافة إلى 17,1 مليون يورو لنادي سانتوس البرازيلي.

لكن المحاكم الإسبانية قضت بأن التكلفة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو.

وطالبت شركة "دي آي إس" التي حصلت على 6,8 ملايين يورو من حصة نادي سانتوس (17,1 مليون يورو) بالحصول على تعويض قدره 35 مليون يورو.