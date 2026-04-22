"مدين لهذه المدينة".. بلينغهام يستحوذ على حصة في فريق إنجليزي

أعلن نادي وارويكشاير كاونتي للكريكيت، أحد ملاك فريق برمنغهام فينكس، اليوم الأربعاء أن نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم جود بلينغهام استحوذ على حصة أقلية في الفريق.

وسيملك لاعب وسط ريال مدريد حصة تبلغ 1.2 في ‌المئة من الفريق، مع تركيزه بشكل رئيسي على المشاريع ذات الطابع المجتمعي.

وسيبقى وارويكشاير المساهم الأكبر بنسبة 50.4 في المئة في حين تحتفظ شركة نايتهيد كابيتال مانجمنت بنسبة 48.4 في المئة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في بيان "أشعر أنني مدين بشيء ما لهذه المدينة".

وأضاف "كنت محظوظا خلال نشأتي بإتاحة الفرصة لي لممارسة الكريكيت وكرة القدم، لكن بعض الأطفال لا يحظون ‌بهذه الفرصة. ومن المهم بالنسبة لي أن أشارك في مبادرة ‌كهذه ‌لتسليط الضوء على أهمية توفير الفرص للأطفال".