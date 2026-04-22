الفيفا يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم

الفيفا باع أكثر من 5 ملايين تذكرة لمباريات كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 22/4/2026

يطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفعة جديدة من تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وذلك قبل 50 يوما من انطلاق البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

وذكر فيفا أن الجماهير يمكنها شراء تذاكر الـ104 مباراة من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بداية من الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.

وجرى بيع أكثر من 5 ملايين تذكرة بالفعل.

وذكر فيفا أن مقاعد في الصفوف الأمامية للملاعب ستكون متاحة.

وتعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر، رغم أن "فيفا" أوضح أنه سيتم طرح المزيد من التذاكر بشكل مستمر حتى موعد المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز المقبل، وذلك حسب التوفر.

وتنطلق البطولة يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.

المصدر: الألمانية
