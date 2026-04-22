مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري.. الموعد والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي الفريقان، غدا الخميس، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.

وتدخل مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنسختها الحالية (2025 – 2026) مراحل الحسم حين تقام مباريات الجولة الثالثة من منافسات مجموعة التتويج التي تشارك فيها 7 فرق فقط.

وتقام بطولة الدوري المصري بمشاركة 21 فريقا تم توزيعهم بعد خوض الدور الأول على مجموعتين، الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى للتنافس على التتويج باللقب وتحديد الفرق التي ستشارك ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في النسخة المقبلة، والثانية تضم 14 فريقا يتنافسون على النجاة من الهبوط للدرجة الأدنى.

وتنتظر الكرة المصرية الأيام العشرة المقبلة، التي ربما تحسم إلى حد بعيد بطل النسخة الحالية، حيث تشهد صدام الكبار، فيلتقي الزمالك مع بيراميدز، اليوم الخميس، ثم يلعب بيراميدز مع الأهلي، الاثنين المقبل، وبعدها الأهلي مع الزمالك في الأول من مايو/أيار المقبل.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز بدوري نايل

تقام مباراة الزمالك أمام بيراميدز في دوري نايل، يوم الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

قناة أون سبورت

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، رغم أنه خاض مباراة وحيدة فقط بمجموعة التتويج، يليه بيراميدز بـ44 نقطة، من مباراة واحدة أيضا، وبفارق الأهداف عن الأهلي، صاحب المركز الثالث، الذي لديه الرصيد نفسه، ولكن بعد خوضه مباراتين في مجموعة التتويج.

وتقام مواجهة الزمالك وبيراميدز بتحكيم مصري، نظرا لأن الفريقين لم يطلبا حكاما أجانب.