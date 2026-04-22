الاتحاد الخليجي يعاقب ناديَي الشباب السعودي وزاخو العراقي

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الأربعاء، قراراتها بشأن أحداث مباراة الشباب السعودي وزاخو العراقي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية.

وتقرر فرض غرامة قدرها 6 آلاف ريال قطري على طه زاخولي، مشرف نادي زاخو ومنعه من مرافقة الفريق 4 مباريات لمحاولة الاعتداء.

وفُرضت غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال قطري على أمجد عطوان وعلي كاظم، لاعبي زاخو وإيقافهما 4 مباريات لمحاولة الاعتداء أيضا.

ووُجّه إنذار وغرامة لناديي الشباب وزاخو بـ300 ألف ريال قطري وتحملهما تكاليف أي خسائر نتجت عن شغب الجماهير.

ونشبت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وتدخل رجال الأمن لفض تلك الاشتباكات قبل أن ينسحب اللاعبون إلى غرف الملابس.

وتأهل الشباب للمباراة النهائية للبطولة بعد التغلب على زاخو بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب التعادل بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.