الأهلي السعودي يواجه ماتشيدا الياباني بنهائي أبطال آسيا للنخبة.. الموعد والقنوات الناقلة

لحق ماتشيدا زيلفيا الياباني بالأهلي السعودي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، بتخطيه شباب الأهلي الإماراتي (1-0)، مساء الثلاثاء، في جدة في نصف النهائي.

وسجّل يوكي سوما (12) هدف ماتشيدا زيلفيا الذي ضرب موعدا، السبت المقبل، في النهائي الأول في تاريخه مع الأهلي الفائز على فيسيل كوبي الياباني (2-1)، مساء الاثنين.

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد ماتشيدا زيلفيا في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة الأهلي السعودي ضد ماتشيدا زيلفيا يوم السبت المقبل 25 أبريل/نيسان الجاري، على أرض ملعب الإنماء في مدينة جدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي السعودي ضد ماتشيدا زيلفيا عند الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الثامنة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي ضد ماتشيدا زيلفيا

beIN SPORTS

كما تمتلك قنوات الكأس القطرية حقوق البث لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

