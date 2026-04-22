الأندية الإنجليزية ترفض استخدام تقنية الفيديو "الموفرة" في الدرجة الثانية

رفضت الأندية الإنجليزية لكرة القدم فرصة استخدام نظام تحدي تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وتقنية دعم الفيديو في كرة القدم (إف إس في) هي نسخة موفرة من نظام حكم الفيديو المساعد "فار" وتستخدم في بعض الرياضات الأخرى، حيث تسمح للمدربين بتحدي قرارات الحكام أثناء المباراة، بدلا من الاعتماد فقط على تدخل الحكم المساعد بالفيديو كما يحدث في نظام "فار" التقليدي.

ويوفر نظام "إف إس في" للمدربين حق إجراء مراجعتين خلال المباراة، حيث يتم عرض لقطات مختلفة للحكم عبر شاشة مخصصة بجانب أرض الملعب. وفي حال كانت المراجعة ناجحة، يحتفظ المدرب بحقه في استخدامها.

ومع ذلك، أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن أغلب أندية الدرجة الثانية عارضت تطبيق هذا النظام، وذلك بعد عرض تقديمي حول النسخة البديلة من تقنية "فار" والتي تعد أقل تكلفة بكثير من النسخة الكاملة.

تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي

تم إدخال تقنية "فار" الكاملة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2019، حيث يتم تنبيه الحكام إلى الأخطاء المحتملة من قبل مسؤولين خارج

أرض الملعب. لكن استطلاعا حديثا أجرته رابطة مشجعي كرة القدم كشف أن ثلاثة أرباع جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز يعارضون استخدام هذه التقنية.

شارك في الاستطلاع ما يقرب من ثمانية آلاف مشجع، كان أكثر من نصفهم يحضرون ما يزيد عن 15 مباراة على أرضهم في الموسم الواحد، وذلك بهدف تقييم آراء الجماهير تجاه هذه التقنية.

وأظهرت النتائج مدى عدم شعبية التقنية، إذ عارض أكثر من 97 في المئة من المشاركين فكرة أن تقنية "فار" تجعل مشاهدة كرة القدم أكثر متعة، بينما رفض أكثر من 90 في المئة القول بأنها حسنت تجربة حضور المباريات في الملعب.