نجم تشيلسي المصاب ينعش حظوظ نيمار في لعب مونديال 2026

بات البرازيلي إستيفاو، جناح نادي تشيلسي الإنجليزي مهددا بالغياب عن منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن إستيفاو مهدد بالغياب عن المونديال بعدما أظهرت الفحوصات أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما يعاني من إصابة خطيرة بتمزق من الدرجة الرابعة.

وأضافت أن إستيفاو أصيب خلال خسارة تشيلسي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي، وأصبحت فرص مشاركته في كأس العالم ضعيفة للغاية.

ويقدم إستيفاو أداء مميزا في موسمه الأول بقميص تشيلسي بعد الانضمام من بالميراس البرازيلي في الصيف الماضي، حيث سجل 8 أهداف مع 4 تمريرات حاسمة مع الفريق اللندني في جميع المسابقات.

ولكن اللاعب الشاب يعاني من كثرة الإصابات، وهو ما تسبب في غيابه أيضا عن ودية البرازيل أمام فرنسا التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 2-1.

نيمار وحلم المونديال

ويمثل غياب إستيفاو ضربة قوية لكارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، وقد يعيد حساباته في خياراته لخط الهجوم، وربما يمنح الفرصة للاستعانة بالثنائي نيمار أو إندريك مهاجم ليون الذي تألق في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ولم يرتد نيمار قميص المنتخب البرازيلي منذ قرابة عامين ونصف، وتحديدا منذ تلك الليلة الحزينة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تعرض لإصابة بليغة في ركبته اليسرى في مواجهة أوروغواي.

ومنذ عودته إلى ناديه الأم، سانتوس، مطلع عام 2025، بدأ الهداف التاريخي للبرازيل (79 هدفا) صراعا مع الزمن لاستعادة بريقه، مؤمنا بقدرته على قيادة بلاده في المونديال الذي ينطلق في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي في 11 أبريل/نيسان في حوار مع مجلة فرانس فوتبول (France Football) متحدثا عن نيمار "إنه موهبة عظيمة، ومن الطبيعي أن يعتقد الناس أنه قادر على مساعدتنا في الفوز بكأس العالم القادمة. يخضع حاليا للتقييم من قبل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومن قبلي شخصيا، ولا يزال أمامه شهران لإثبات جدارته باللعب في كأس العالم القادمة".

وتابع المدرب الإيطالي "سأستدعي اللاعبين الجاهزين بدنيا. بعد إصابته في الركبة (في ديسمبر/كانون الأول)، عاد نيمار بقوة، وهو يسجل الأهداف. عليه أن يواصل على هذا المنوال ويحسن لياقته البدنية. إنه يسير على الطريق الصحيح".

ودخل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في قضية استدعاء نيمار للمنتخب والمشاركة في كأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك، مؤكدا أنها تمثل مسألة ذات أهمية وطنية، موضحا أن المهاجم البالغ من العمر 34 عاما لا يزال يمتلك القدرة على قيادة "سيليساو" للفوز باللقب السادس، لكنه بحاجة إلى أن يكون لائقا بدنيا.

وكشف لولا دا سيلفا في مقابلة مع وسائل الإعلام في 14 أبريل/نيسان أنه ناقش وضع نيمار مع المدرب الإيطالي.

وأوضح الرئيس اليساري وهو يضحك "تحدثت مع أنشيلوتي وسألني: هل تعتقد أنه يجب استدعاء نيمار؟ فأجبته: إذا كان جاهزا بدنيا، فهو يملك المستوى لذلك".

ومن المتوقع أن يعلن أنشيلوتي عن قائمة المنتخب البرازيلي المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز) في 18 مايو/أيار المقبل.