أمن كأس العالم 2026.. رئيسة المكسيك تتعهد بحماية المونديال بعد هجوم الأهرامات الدامي

تعهد كبار المسؤولين المكسيكيين يوم الثلاثاء بضمان الأمن قبل انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك في أعقاب حادث إطلاق نار وقع عند أهرامات ⁠تيوتيهوا الشهيرة وأسفر عن مقتل سائحة كندية، وقالوا إن مطلق النار يبدو أنه تأثر بأحداث عنف وقعت في الخارج.

وقال المسؤولون إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما، كان يحمل مسدسا وسكينا في حقيبته، تسبب في حالة من الذعر عندما أطلق النار من أعلى أحد الأهرامات ⁠داخل المجمع الضخم الذي يعد أحد أهم المعالم السياحية في المكسيك، ثم انتحر.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الفيفا يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم

الفيفا يطرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم list 2 of 2 أين تذهب مليارات الفيفا؟ end of list

وقال مسؤولون مكسيكيون إن التصرف كان فرديا، وأطلق النار 14 مرة على الضحايا وعلى الشرطة العسكرية التابعة للحرس الوطني.

مؤلفات عن أعمال العنف

قال لويس سرفانتس المدعي العام لولاية المكسيك التي تقع فيها أهرامات تيوتيهواكان، إن الوثائق التي كانت بحوزته تشير إلى مذبحة مدرسة كولومباين في كولورادو عام 1999 وتدل على سلوك شخص يعاني من مشكلات نفسية.

وقال في ‌المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس "عثرت السلطات أيضا من بين متعلقاته على… مؤلفات وصور ووثائق يزعم أنها تتعلق بأعمال عنف… ربما وقعت في الولايات المتحدة في أبريل 1999".

وأضاف سرفانتس أن إطلاق النار بدا أنه مخطط له، وأن مطلق النار زار تيوتيهواكان، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن مكسيكو سيتي، عدة مرات من قبل. وإلى جانب المسدس، كان يحمل كيسا بلاستيكيا يحتوي على 52 طلقة نارية.

وقال سرفانتس "لم يكن هذا الفعل عفويا".

وقال سائح شاهد إطلاق النار لرويترز إن الزوار سمعوا المهاجم يذكر كولومباين، وهي واحدة من أشهر حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة والتي قيل إنها ألهمت مهاجمين آخرين.

وقال شخص آخر شاهد إطلاق النار إنه ⁠كان يخشى ارتفاع عدد القتلى.

وقال باراك هاردلي وهو سائح من لوس أنجلوس "كان يطلق النار مرارا وتكرارا، ⁠وكانت الرصاصات تصدر أصواتا مختلفة. لا أعرف لماذا توقف عند شخص واحد. حمدا لله أنه فعل ذلك".

تشديد الإجراءات الأمنية

قال مجلس الأمن المكسيكي يوم الاثنين إن 13 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان يبلغان من العمر 13 وست سنوات. بالإضافة إلى مواطنين من الولايات المتحدة وكولومبيا وروسيا والبرازيل وهولندا. وقال سرفانتس يوم الثلاثاء ⁠إن سبعة من الضحايا أصيبوا بجروح ناجمة عن طلقات نارية.

وقال وزير الأمن عمر غارسيا حرفوش للصحفيين "كانت استجابة الدولة فورية وقوية"، مضيفا أن قوات إنفاذ القانون ستشدد الإجراءات الأمنية في المواقع الأثرية وغيرها من ⁠المواقع السياحية الهامة.

واستقطبت تيوتيهواكان، وهي مجموعة من الأهرامات والمعابد الشاهقة التي سكنها البشر لأول ⁠مرة من عام 100 قبل الميلاد الى عام 500 بعد الميلاد، ثم استولى عليها الأزتيك لاحقا، 1.8 مليون زائر العام الماضي، وفقا لوزارة السياحة المكسيكية.

رئيسة المكسيك تتعهد بحماية المونديال

وقالت الرئيسة كلوديا شينبوم إن الموقع الأثري الثمين سيعاد فتحه يوم الأربعاء مع تعزيز الإجراءات الأمنية.

وأكدت مجددا ضمانات المكسيك بتوفير الأمن خلال أكبر حدث كروي في العالم، الذي سيبدأ في ‌11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي قبل أن تنتقل المباريات إلى مدن مكسيكية كبرى أخرى، وقالت يوم الاثنين إنها التقت بموظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المنظمين لكأس العالم، لمناقشة الأمور اللوجستية.

وقالت "نعلم جميعا أننا لم نشهد شيئا كهذا من قبل في المكسيك. وبناء على ما أشار ‌إليه ‌الإدعاء العام، أظهر هذا الشخص علامات معاناته من مشكلات نفسية وتأثر بأحداث وقعت في الخارج".

وواجهت شينبوم بالفعل أسئلة حول الأمن خلال كأس العالم بعد أن أدى القبض على زعيم عصابة المخدرات "إل مينشو" ومقتله في مارس/آذار إلى اندلاع أعمال عنف في مناطق مختلفة من البلاد.