ولفرهامبتون أول الهابطين من الدوري الإنجليزي

بات ولفرهامبتون أول الفرق الهابطة إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب) من أصل ثلاثة، بعد تعادل وست هام مع جاره كريستال بالاس (0-0) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء الاثنين.

وبعد سبعة مواسم تواليا في الدوري الممتاز، سيلعب ولفرهامبتون في "تشامبيونشيب" بعدما بات متخلفا في المركز الأخير بفارق 16 نقطة عن وست هام السابع عشر، وذلك قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وسيكون الصراع محتدما في المراحل الأخيرة لتجنب اللحاق به، إذ لا يتقدم وست هام سوى بفارق نقطتين عن جاره توتنهام الثامن عشر، ومن أمامه نوتنغهام فوريست بفارق ثلاث نقاط فقط.

فيما يبدو بيرنلي في طريقه للهبوط كونه يحتل المركز التاسع عشر بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان.