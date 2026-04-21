بعد تعرضه لعملية طعن.. ميتييلاند الدنماركي يكشف وضع لاعبه دجابي

وأكد الفريق الدنماركي أن حياة دجابي كانت في خطر عقب الحادث وخضع لعملية جراحية طارئة، ثم خضع لعملية أخرى إلى أن استقرت حالته.

وأوضح ميتييلاند في بيانه المفصل أنه احتراما لجهود الشرطة المستمرة في كشف ملابسات الحادث، بما في ذلك استجواب الشهود والتحقيقات، ليس لديه أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي.

وطالب النادي الجماهير بتفهم الموقف، مع احترام خصوصية اللاعب المصاب والمقربين منه في هذا الظرف الصعب، مطالبا وسائل الإعلام بعدم محاولة الاتصال بزملاء دجابي في الفريق أو أعضاء الطاقم الفني، لتأثر الجميع بشدة بهذا الحادث المأساوي، على حد وصفه.

يشغل ألامارا دجابي -وهو لاعب كرة قدم شاب من غينيا بيساو- مركز لاعب الوسط في نادي ميتييلاند، وانضم إليه قادما من أكاديمية بنفيكا البرتغالية.

بينما يحتل ميتييلاند المركز الثاني في المجموعة الأولى من الدوري الدنماركي الممتاز بفارق نقطتين عن آرهوس. وكانت آخر مرة فاز فيها ميتييلاند بلقب الدوري في عام 2024.