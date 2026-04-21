مولودية الجزائر يقترب من حسم لقب الدوري بعد "ريمونتادا" مثيرة

سجل مولودية الجزائر هدفين في الوقت بدل الضائع ليفوز 3-2 على مضيفه نجم بن عكنون اليوم الثلاثاء ليقترب من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 58 نقطة، ليتقدم بفارق 11 نقطة على شبيبة الساورة، قبل 4 جولات على نهاية الموسم، ويحتاج للفوز في المباراة المقبلة لحسم اللقب.

وبدا أن الفريق الزائر سيتعرض لخسارته الخامسة في الموسم، لكن زين الدين فرحات وسفيان بايزيد نجحا في هز شباك بن عكنون في اللحظات الأخيرة.

ومنح شمس الدين لكحل التقدم لبن عكنون في الدقيقة 14، بضربة رأس متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

وأدرك فرحات التعادل بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع من الحسن بانجورا.

لكن بن عكنون استعاد تقدمه في الدقيقة 57 بعدما استقبل عادل جعبوط تمريرة منخفضة وأفلت من الرقابة وحوّلها في الشباك.

ونجح فرحات في إدراك التعادل مجددا لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليضغط مولودية الجزائر بقوة في الدقائق القليلة المتبقية بحثا عن الفوز.

وكان لمولودية الجزائر ما أراد، إذ سيطر الحارس عبد اللطيف رمضان على الكرة وتقدم حتى منتصف الملعب ليرسل تمريرة طويلة سيطر عليها بانجورا وهيأها لزميله بايزيد الذي أطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب ليكمل عودة مثيرة لفريقه.

وتوقف رصيد بن عكنون عند 38 نقطة في المركز السابع.