لغز مورينيو.. فريقان لم يخسرا في الدوريات الأوروبية منذ بداية الموسم

يحتفظ فريقان فقط في بطولات الدوري المحلي بالقارة الأوروبية بالموسم الحالي 2025-2026، بسجل خال من الهزائم.

واستقبل سلافيا براغ يوم الأحد الماضي هدفا في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه هرادتس كرالوفيه ليذوق متصدر الدوري التشيكي بـ68 نقطة، طعم الخسارة الأولى هذا الموسم 1-2، بعد 30 جولة من انطلاق المسابقة.

وبعد هذه الخسارة، لم يعد هناك سوى فريقين فقط لا يزالان دون هزيمة في بطولة الدوري المحلي على مستوى القارة العجوز من بين 55 بطولة دولة منضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفق ما ذكرت صحيفة ليكيب (L’Equipe) الفرنسية.

لغز مورينيو.. فريقان لم يخسرا منهم بنفيكا

والفريقان هما بنفيكا البرتغالي، وكيه إيه كلاكسفيك من جزر فارو.

اللافت أن بنفيكا ورغم سجله الخالي من الهزائم، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري البرتغالي، وفي رصيده 72 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن بورتو المتصدر، الذي خسر بدوره مباراة واحدة.

ويتفوق بنفيكا على سبورتنغ لشبونة الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل، ما يعني أن فريق المدرب جوزيه مورينيو قد يتراجع إلى المركز الثالث.

أما كيه إيه كلاكسفيك من جزر فارو فهو يواصل نتائجه المميزة الممتدة من العام الماضي (2025)، الذي حقق 23 انتصارا مقابل 4 تعادلات في 27 مباراة.

وفي الموسم الجديد (2026) خاض كلاكسفيك 6 مباريات فاز في ثلاث منها وتعادل مثلها، ويحتل حاليا المركز الثاني برصيد 12 نقطة، خلف نسي رونافيك المتصدر.

أما في الدوريات الخمس الكبرى (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) فلم ينج أي فريق من الخسارة، بمن فيهم بايرن ميونخ الذي توج مؤخرا بلقب "البونديسليغا".

عدد الهزائم التي تعرض لها متصدرو الدوريات الكبرى:

أرسنال متصدر البريميرليغ (70 نقطة): 5 هزائم في 33 مباراة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

برشلونة متصدر الليغا (79 نقطة): 4 هزائم في 31 مباراة ويبتعد بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد.

إنتر ميلان متصدر الكالتشيو (78 نقطة): 5 هزائم في 33 مباراة ويبتعد بفارق 12 نقطة عن ملاحقيه ميلان ونابولي.

بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني (79 نقطة): هزيمة وحيدة في 30 مباراة ويبتعد بفارق 15 نقطة عن ملاحقه بوروسيا دورتموند قبل 4 جولات من النهاية.

باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي (63 نقطة): 5 هزائم في 28 مباراة ويبتعد بفارق نقطة عن ملاحقه لانس، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.