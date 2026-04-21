مانشستر سيتي وإنتر وتشلسي ويوفنتوس تتنافس في هونغ كونغ

ستخوض أندية مانشستر سيتي وتشلسي وإنتر ويوفنتوس، مباريات ودية استعدادية للموسم الجديد في هونغ كونغ خلال شهر آب/أغسطس، وفق ما أعلنت الثلاثاء.

ويلعب سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا وهدافه النروجي إرلينغ هالاند والذي دخل بمنافسة شرسة على لقب الدوري الإنجليزي مع أرسنال المتصدر، مع إنتر الإيطالي في الأول من آب/أغسطس المقبل.

وتفتتح هذه المواجهة فعاليات "مهرجان هونغ كونغ لكرة القدم" على ملعب كاي تاك العصري الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج، وقد تم تدشينه قبل عام ويتميز بسقف قابل للإغلاق ونظام تكييف هواء لمواجهة حرارة ورطوبة الصيف الشديدة في هونغ كونغ.

ويختتم تشلسي الإنجليزي البطولة المصغرة بمواجهة يوفنتوس الإيطالي الأربعاء الخامس من آب/أغسطس.

مانشستر سيتي وإنتر وتشلسي ويوفنتوس

ويتصدر إنتر الذي يشرف عليه النجم الروماني السابق كريستيان كيفو، ترتيب الدوري الإيطالي بفارق ثماني نقاط عن مطارده المباشر جاره ميلان المتساوي مع نابولي حامل اللقب (78 مقابل 66).

ويسعى "نيراتزوري" لتحقيق لقبه الـ 21، حيث يحتل المركز الثاني بعد يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا في "سيري أ".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع، ويتطلع لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه لوتشانو سباليتي.

من ناحيته، أحرز تشلسي لقب كأس العالم للأندية بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا في المباراة النهائية في الولايات المتحدة العام الماضي، لكنه انفصل عن مدربه آنذاك الإيطالي إنتسو ماريسكا.

تولى ليام روسينيور تدريب الـ"بلوز"، لكنه يواجه ضغوطات كبيرة للاحتفاظ بمنصبه بعد تعرض الفريق لخمس هزائم في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، ليتراجع إلى المركز السادس متأخرا بفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس الاخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وتحوم الشكوك حول مستقبل روسينيور ما يقلل من فرص بقائه على مقاعد بدلاء تشلسي عندما يصل إلى هونغ كونغ، خاصة بعد الخسارة الساحقة أمام سان جرمان 2-8 باجمالي المباراتين.

كما ستكون هونغ كونغ مسرحا لمواجهة ودية أخرى بين بايرن ميونيخ الألماني وأستون فيلا الإنجليزي في السابع من آب/أغسطس.

خلال فترة الإعداد للموسم الماضي، حضر 50 ألف متفرج في هونغ كونغ لمشاهدة مباراتي ليفربول-ميلان، وتوتنهام-أرسنال في أول ديربي شمال لندن خارج إنكلترا.