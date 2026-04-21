شاهد.. ماتشيدا زيلفيا يصعد للنهائي الآسيوي بعد مباراة مثيرة شهدت إلغاء هدفين لشباب الأهلي

تأهل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه الصعب على شباب الأهلي الإماراتي (1-0) في الدور قبل النهائي على ستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، مساء الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوكي سوما في الدقيقة 12 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وشهدت اللحظات الأخيرة للمباراة اعتراضات عارمة من جانب لاعبي شباب الأهلي ضد حكم المباراة بعد إلغاء هدف للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجله غويليرمي بالا على اعتبار أن الفريق الإماراتي نفذ رمية تماس أثناء إجراء الفريق الياباني لتبديل وسط اعتراضات شديدة من لاعبي الفريق الإماراتي والجهاز الفني، ودهشة الجماهير في المدرجات.

واستمرت موجة الاعتراضات بعد صافرة النهاية، حيث أشهر الحكم أكثر من بطاقة صفراء للاعبي الفريق الإماراتي إضافة إلى بطاقة حمراء لحارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي.

ونجح الفريق الياباني، الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، في مواصلة سلسلة عروضه القوية تحت قيادة المدرب هو كورودا، ليحجز مقعده في المباراة النهائية المقررة، السبت المقبل، في مواجهة أهلي جدة السعودي الذي تغلب على فيسيل كوبي الياباني (2-1) أمس الاثنين.

وبرهن ماتشيدا الياباني على أنه الحصان الأسود للبطولة بعد إقصائه الاتحاد السعودي في دور الثمانية ثم شباب الأهلي في المربع الذهبي.

وفرض ماتشيدا إيقاعه الفني منذ البداية عبر انتشار منظم في وسط ملعب شباب الأهلي، وهو ما أسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 12 بواسطة يوكي سوما الذي استغل خطأ المدافع بوغدان بلانيتش في إبعاد الكرة ليسددها زاحفة داخل الشباك.

وكاد إيريك أن يضاعف النتيجة لولا يقظة الحارس حمد المقبالي.

قبل أن يبدأ "الفرسان" رحلة البحث عن التعادل، حيث سدد غويليرمي بالا كرة قوية تصدى لها الحارس كوسي تاني.

فيما حرمت العارضة كوان سانتوس من هدف محقق في الدقيقة 35، وتكفل الحارس تاني بإبعاد رأسية سلطان عادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي ضغطه الهجومي المكثف، حيث أهدر سلطان عادل فرصتين بالرأس، وجرب سعيد عزت الله حظه بتسديدة بعيدة علت العارضة.

وفي الدقيقة 64، نجح غويليرمي بالا في هز الشباك من رأسية، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

قبل أن تتدخل تقنية الفار وتلغي هدفا ثانيا للفريق الإماراتي في اللحظات الأخيرة.