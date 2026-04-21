3 شروط من مودريتش لتجديد عقده مع ميلان

يسعى نادي ميلان المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الاحتفاظ بخدمات لاعبه المخضرم لوكا مودريتش لمدة موسم آخر على الأقل، في وقت وضع فيه الدولي الكرواتي شروطا للموافقة على ذلك.

ورغم تقدمه في السن، فإن مودريتش (40 عاما) أثبت أنه لا يزال قادرا على تقديم المزيد من العطاء في كرة القدم، وأصبح من الركائز الأساسية لميلان في موسمه الأول مع الفريق.

شروط مودريتش لتجديد عقده مع ميلان

وأكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن مودريتش منفتح على تجديد عقده مع "الروسونيري" الذي ينتهي الصيف المقبل، لكنه وضع 3 شروط أساسية.

ويتمثل الشرط الأول في ضمان تعزيز الفريق بلاعبين جدد قادرين على المنافسة على الألقاب، خاصة في ظل الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيل الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش، وبالتالي يحتاج مودريتش إلى تأكيدات بأن الفريق سيبقى قويا وقادرا على المنافسة في الموسم المقبل 2026-2027.

أما الشرط الثاني الذي يمكن اعتباره الأهم والأساسي، فهو مشاركة ميلان في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل ميلان حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق الأهداف عن نابولي الثالث و3 عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، و8 عن كومو الخامس قبل 5 جولات من النهاية.

وبالتالي فإن ميلان لا ينافس على حجز مقعد في البطولة الأوروبية العريقة فقط، بل على ضمان بقاء مودريتش على حد تعبير صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

أما فيما يتعلق بالشرط الثالث والأخير فهو بقاء المدرب الحالي ماسيميليانو أليغري في منصبه خلال الموسم المقبل، خاصة أنه هو الذي أعاد الفريق إلى الواجهة المحلية ومنحه هوية واضحة وفق ما يراه مودريتش.

وكان مودريتش انضم إلى ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وغاب عن مباراة وحيدة فقط في الدوري الإيطالي.

وخلال الموسم الحالي شارك مودريتش مع ميلان في 35 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها هدفين وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.