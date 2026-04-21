هل تملك الأندية "حق الفيتو" في اختيار الحكام بالدوري الإنجليزي؟

تمر اليوم ذكرى مرور عامين كاملين على آخر مشاركة للحكم ستيوارت أتويل في مباراة لنادي نوتنغهام فورست. هذا الغياب ليس وليد الصدفة، بل هو قرار "متعمد" من لجنة الحكام الإنجليزية لتجنب تجدد الصدامات مع النادي الذي شن هجوما غير مسبوق على نزاهة الحكم.

تعود القضية إلى أبريل/نيسان 2024، عقب هزيمة فورست أمام إيفرتون (2-0)، حينها بادر النادي بنشر تغريدة "شهيرة" عبر حسابه الرسمي، اتهم فيها أتويل (الذي كان حكما لتقنية الـ VAR آنذاك) بالتحيز لكونه مشجعا لنادي لوتون تاون (منافس فورست على الهبوط وقتها).

واتهم فورست الحكم بعدم احتساب 3 ركلات جزاء "مستحقة" لفورست، ليتلقى النادي غرامة قاسية من الاتحاد الإنجليزي بلغت 750 ألف جنيه إسترليني بتهمة الهجوم على نزاهة الحكام.

سياسة "الإبعاد الوقائي"

تؤكد مصادر من داخل لجنة الحكام أن استبعاد أتويل عن مباريات فورست (كحكم ساحة، أو VAR، أو حكم رابع) هو إجراء متبع لحماية الحكم واللعبة من التحول إلى "مادة للجدل" قبل صافرة البداية.

وتكرر هذا الأمر سابقا مع مارك كلاتنبرغ الذي استُبعد عن مباريات إيفرتون لـ6 سنوات، ومارتن أتكينسون عن مباريات مانشستر يونايتد.

لكن في يناير/كانون الثاني 2026، تم تعيين أتويل حكما رابعا لمباراة فورست ضد ريكسهام في كأس الاتحاد، لكن تم استبداله فجأة بدارين إنجلاند دون أي توضيح رسمي.

السجل "المثير للجدل" لأتويل مع فورست

للحكم تاريخ من القرارات الصعبة مع النادي، ففي مايو/أيار 2022 ارتكب أتويل خطأ فادحا في احتساب تسلل بدلا من ركلة جزاء لصالح فورست ضد بورنموث، وهو ما اعترف به أتويل لاحقا لمدرب الفريق آنذاك ستيف كوبر.

يذكر أن أتويل هو صاحب واقعة "الهدف الشبح" الشهيرة عام 2008 بين واتفورد وريدينغ.

هل تملك الأندية حق "الفيتو"؟

في تعليق لغراهام سكوت (حكم بريميرليغ سابق)، يرى أن الأندية باتت تملك نفوذا أكبر من اللازم في اختيار الحكام.

ويضيف: "تتبع لجنة الحكام حاليا نهجا محافظا؛ خوفا من أن يصبح الحكم هو القصة الرئيسية للمباراة قبل أن تبدأ. ورغم أن الأندية لا تختار الحكام رسميا، إلا أن إثارة الجدل المستمرة تمنحهم "فيتو" غير مباشر".

إعلان

ولا توجد مؤشرات حاليا لعودة أتويل لإدارة مباريات نوتنغهام فورست، ويبدو أن "هاوارد ويب" (رئيس لجنة الحكام) يفضل سياسة التهدئة، مما يطرح تساؤلا جوهريا في الكرة الإنجليزية: إلى أي مدى يمكن للضغط الإعلامي والاجتماعي للأندية أن يغير خريطة التعيينات التحكيمية؟