لماذا يخشى رود خوليت على مستقبل لامين جمال؟

يواجه موهبة برشلونة لامين جمال تحذيرا منطقيا يأتي في توقيت حساس، حيث تتصاعد المخاوف من تكرار سيناريوهات الإصابات المزمنة التي طالت زملاءه.

فعلى الرغم من صغر سنه (18 عاما فقط)، فقد رسخ لامين جمال مكانته كأحد أهم لاعبي برشلونة بفضل مهاراته الهجومية وقدرته التهديفية. ومع ذلك، وجه أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت تحذيرا شديد اللهجة بشأن استنزاف المهاجم الشاب.

وأعرب خوليت عن قلقه إزاء الجهد الكبير الذي يبذله اللاعب الشاب، مما أثار مخاوف داخل أروقة برشلونة بشأن الإصابات المحتملة في المستقبل.

استنزاف مستمر وتحذيرات

رغم معاناته من مشاكل في الفخذ بداية الموسم تطلبت علاجا دقيقا بالترددات الراديوية لتفادي الجراحة، فإن أرقام جمال تعكس اعتمادا "مفرطا" من الفريق عليه:

المشاركات: 44 مباراة

الأهداف: 23

التمريرات الحاسمة: 18 تمريرة

هذا الوضع دفع خوليت إلى التعبير عن قلقه، معتبرا هذا "الاعتماد" سببا لمشكلة أكبر محتملة.

وقال خوليت لصحيفة "آس" (AS) (عبر موقع "بارسا بلاوغرانيس"): "المشكلة الوحيدة هي أن الفريق يعتمد عليه بشكل كبير. وهو لاعب شاب جدا. أنا قلق حقا من تعرضه للإصابة لأنهم يعتمدون عليه باستمرار".

علاوة على ذلك، يرى خوليت أن العمر ليس عاملا حاسما، فقد رأى نجوما آخرين في نفس عمر لامين يعانون من مشاكل بدنية نتيجة كثرة المباريات مع النادي والمنتخب.

معضلة كأس العالم

مع اقتراب كأس العالم 2026، دق خوليت ناقوس الخطر حيث من المتوقع أن يلعب جمال دورا بارزا مع منتخب إسبانيا. ويزداد القلق من تكرار "سيناريو الإصابات المعقدة" التي يصعب التعافي منها في مقتبل العمر.

وقال: "يقولون: نعم، لكنه لا يزال شابا. لكنكم رأيتم ما حدث مع بيدري، ومع غافي. عليهم المشاركة في كأس العالم، ثم تذهب لخوض غمار المونديال بهؤلاء اللاعبين الشباب، وهناك يتعرضون للإصابة. والعودة من الإصابة أمر شاق للغاية. لذا، آمل ألا يتكرر ذلك مجددا؛ فرغم كل شيء، أنا معجب حقا بما يقدمه".

وبعيدا عن قلقه، أوضح اللاعب السابق أن موهبة جمال لا جدال فيها، لكن رسالته تسلط الضوء على ضرورة إدارة وقت لعبه بشكل أفضل لمنع مسيرته الواعدة من التعثر بسبب الإصابات.