حاسوب عملاق يتوقع البطل والترتيب النهائي للدوري الإنجليزي

رغم تعثره في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فإن أرسنال متصدر الترتيب ما زال المرشح المفضل للفوز باللقب وفق توقعات حاسوب عملاق.

وخسر أرسنال أمام ملاحقه مانشستر سيتي بنتيجة 1-2 في قمة الجولة 33 التي جرت على ملعب الاتحاد، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 نقاط، علما بأن الأخير لعب مباراة أقل.

حاسوب عملاق يتوقع بطل الدوري الإنجليزي

ومع دخول الموسم الحالي مراحل الحسم واقترابه من النهاية، حدّث الحاسوب العملاق التابع لشركة أوبتا (Opta) المتخصصة في البيانات توقعاته، وتنبأ بما يحدث في الجولات الخمس المتبقية بناء على جدول المباريات ونتائج الفرق في المباريات 32 السابقة.

وطبقا للتحليل، من المتوقع أن يتوج أرسنال باللقب بعد أن يبلغ النقطة 81، ما يعني أنه سيفرط في 4 نقاط من أصل 15 متبقية، لكنها في النهاية لن تحرمه من حصد اللقب لأول مرة منذ عام 2003-2004.

وسينهي مانشستر سيتي الموسم في المركز الثاني برصيد 78 نقطة، في إشارة إلى أنه سيخسر 7 نقاط كاملة من أصل 18 متبقية له.

أما ليفربول حامل اللقب -الذي سجل نتائج محبطة هذا الموسم- فسيكون أفضل إنجاز له احتلال المركز الخامس الذي يؤهل صاحبه إلى النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في هذه الأثناء، سيكمل أستون فيلا ومانشستر يونايتد الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، باحتلالهما المركزين الثالث والرابع على التوالي.

منطقة الهبوط

شهد الموسمان الماضيان 2023-2024 و2024-2025 هبوط الفرق الثلاثة الصاعدة وعودتها مرة أخرى إلى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" لكن الأمر لن يتكرر في نهاية الموسم الحالي.

ووفق توقعات الحاسوب العملاق، فإن فريقي سندرلاند وليدز يونايتد سيتمكنان في النهاية من البقاء وحجز مكان لهما بين الكبار باحتلالهما المركزين الحادي عشر والخامس عشر على التوالي.

وفي توقع صادم، فإن توتنهام هوتسبير سيكون أحد الفرق الثلاثة التي ستهبط إلى الدرجة الأولى، بإنهاء الموسم في المركز 18 بفارق نقطة واحدة فقط عن وست هام يونايتد الذي سينجو باحتلاله المركز السابع عشر.

وسيرافق توتنهام هوتسبير إلى "تشامبيونشيب" كلا من بيرنلي وولفرهامبتون، صاحبي المركزين قبل الأخير والأخير على التوالي.

تشلسي والمسابقات الأوروبية

يعيش البلوز وضعية حرجة للغاية، فرغم الإنفاق الكبير والصفقات المدوية التي أبرمها الفريق في الصيف الماضي وما قبله، فإنه سينهي الموسم الحالي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي، وبالتالي سيحرم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكنه قد يوجد في الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر.

أما برينتفورد فسيكون مفاجأة الموسم في البريميرليغ، إذ سيحتل المركز السادس وفق توقعات أوبتا، وسيشارك من خلاله الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.

وتاليا الترتيب النهائي المتوقع للدوري الإنجليزي وفق حاسوب أوبتا العملاق: